Kayseri, Su Sporları Merkezi'yle Dünya Sahnesine Yelken Açacak

Kocasinan Belediyesi tarafından vatandaşın hizmetine kazandırılan Kuşçu Marina Sosyal Tesislerinde yapılan açılışa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Burada yarışlar yapılması için gerekli faaliyetler başladı. İnşallah bundan sonrasında çok güzel bir şekilde baraj gölümüzün üzerinde artık Kayseri'de de su sporları yapılabilecek. Nitelikli, her türlü donanımı olan bir tesis, basit bir tesis değil. Gerçek manada bir tesisin bugün açılışını yapıyoruz. Hayırlı olsun, inşallah iyi günlerde kullanmak nasip olsun. Bunlar sadece valimizin, ekibinin ya da sadece benim ve ekibimin gayretleriyle bu işlerin yürümesi kolay olmuyor. Buradan bir parantezde Kayserili hemşehrilerimize açmak istiyorum. Eğer şehirde sosyal hayatın canlanması, meşru manada her türlü aktivitenin yapılabileceği ailelerin, kadınların, gençlerin, erkeklerin, çocukların yani herkesin bizim dünyamız içerisinde rahat bir şekilde gelip, gidebilecekleri, spor yapabilecekleri, etkinlikler yapabilecekleri alanlar deniyor ise biz bu alanların hepsini gerek büyükşehir belediyemiz gerek biz gerekse valiliğimiz şehrin istifadesine sunmak için gereğini yapıyoruz. Ancak bunların yaşayabilmesi demek, şehrin katılması demek. Bunların hayat bulabilmesi demek, ailelerin hepsinin bu işe sahip çıkabilmesi demek” ifadelerini kullandı.



“Kayseri sporun merkezi olmaya devam ediyor”

Kayseri'nin ticaret ve sanayinin yanında sporun merkezi olmaya devam ettiğini dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Bu bölgeyi canlandırmak, bu bölgeyi yaşanabilir hale getirmek, bu bölgede yollarıyla, yeşil alanlarıyla, ormanlarıyla, elbette bizim için çok değerli olan Kızılırmak'ımızla bu bölgeyi canlandırmak için hep beraber çalışıyoruz. Kocasinan Belediye Başkanımız gerçekten gayretleriyle, valimizin de çaktırmadan verdiği desteklerle canlandırmaya çalışıyoruz. Başkanımız gerçekten buraya emeğini esirgemeden çok güzel çalışmalar yaptı ve yapmaya da devam ediyor. ‘Kayseri ticaret ve sanayi şehri' diyoruz. Ancak bunun yanında turizm şehri' diyoruz. Bunun yanında sporun merkezi olmaya devam ediyor. Dünyada sayılı spor şehirlerinden olması için gayretlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.



“Kayseri su sporlarında bambaşka bir noktaya gidiyor”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Kayseri'de gerçekten muhteşem işler oluyor. Kayseri'de şimdi de su sporlarında bambaşka şeyler yapılıyor. Bu 1 aylık süre içerisinde Yahyalı'da Zamantı Irmağı üzerinde rafting alanı resmi olarak tescillendi, rafting şampiyonaları ve rafting turizmi açıldı. Hemen onun arkasından 1 hafta sonra Tomarza'da akarsu kanosu tescillendi. Federasyonun kayıtlarına girdi. Şampiyona başladı. Orada da bir acenta görev aldı ve çalışmalar devam ediyor. Su sporlarında şimdi de asıl merkez, Yamula Su Sporları Merkezi açılıyor. Kayseri su sporlarında bambaşka bir noktaya gidiyor. Kayseri'de gerçekten güzel işler oluyor. Her alanda güzel şeyler yapılıyor” dedi.

Konuşmaların ardından dua eşlinde Kayseri Kuşçu Su Sporları Merkezi açıldı.

Vira Haber