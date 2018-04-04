Kırım limanlarına 19 gemi yasa dışı giriş yaptı

Mart ayında, 19 geminin Ukrayna yasalarını ihlal ederek Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki limanlara yasa dışı giriş yaptığı açıklandı.

GEMİLER RUSYA BAYRAKLI

Ukrayna’nın İşgal Edilen Bölgeler ve İç Mültecilerden Sorumlu Bakanlığından yapılan açıklamada, “1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında işgal altındaki Kırım’daki limanlara 19 ihlalci yük gemisinin girdiği tespit edildi. Tüm gemiler Rusya Federasyonu bayrağı taşıyordu. Söz konusu gemiler Sivastopol, Kefe (Feodosiya) ve Kerç limanlarına toplam olarak 57 giriş gerçekleştirdi” denildi.

İŞGAL ALTINDAKİ SULARDA 26 GEMİ DEMİRLİ BEKLİYOR

Bunun dışında Bakanlığın açıklamasında gemilerin bekleme alanı olarak kullanılan Kerç, Akyar (Sivastopol), Yalta ve Kefe (Feodosya) limanlarının sularında demir atmış durumda 26 geminin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu gemilerin, 19’unun Rusya Federasyonu, 3’ünün Moldova, 2’sinin Palau Cumhuriyeti ve diğerlerinin de Komorlar Birliği ile Togo Cumhuriyeti bayraklı gemiler olduğu kaydedildi.

Geçici olarak Rus işgali altında bulunan yarımadadaki limanlar, Ukrayna Bakanlar Kurulunun 30 Nisan 2014 tarihli talimatı ve Ukrayna Altyapı Bakanlığının 16 Haziran 2014 tarihli kararı uyarınca hizmete kapatıldı.

Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinden sonra Ukrayna Devlet Deniz ve Nehir Ulaştırma Müfettişliği, Ukrayna’nın Kırım’da bulunan Kezlev, Kerç, Akyar, Kefe ve Yalta’daki limanları uluslararası trafiğe kapattı. Ardından Ukrayna Bakanlar Kurulu, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da bulunan Sivastopol, Kezlev (Yevpatoriya), Yalta, Kefe (Feodosiya) ve Kerç limanlarını, yabancı gemilere açık limanlar listesinden çıkardı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, Kırım'ın Rusya tarafından işgalini tanımamasına ilişkin bildiriyi kabul etmesinden sonra, ulaştırma şirketlerinin, işgal edilen yarımadaya uçak veya gemi seferi düzenlemesi yasaklandı. Uluslararası normlar ve Ukrayna mevzuatı gereğince, söz konusu normların ihlal edilmesi durumunda, ulaştırma aracına el koyma ve şirkete uluslararası sefer düzenleme yasağı gibi ciddi yaptırımlar uygulanabilir.

Uluslararası normlar ve Ukrayna mevzuatı gereğince, söz konusu limanlara giriş yapılması durumunda, ulaştırma aracına el koyma ve şirkete uluslararası sefer düzenleme yasağı gibi ciddi yaptırımlar uygulanabilir.

Vira Haber