KKTC’de liman trafiğinde yüzde 9 artış var

Kuzey Kıbrıs’taki dokuz deniz limanındaki gemi trafiği, Ağustos 2018 itibarıyla geçen yıla göre yüzde 9 oranında arttı.

Limanlar sekiz ay boyunca oldukça yoğun bir trafikle karşılaşırken, ülke limanlarına gelen gemi sayısı (deniz taşıtı) geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 9,12 oranında artışla bin 393 gemiden, bin 520 gemiye çıktı. Aynı şekilde giden gemi sayısı da yüzde 9,19 artışla bin 382 gemiden bin 509 gemiye yükseldi.

KKTC Limanlar Dairesi’nin verilerine göre, ülke genelindeki 9 deniz limanında en fazla yoğunluk daha önceki yıllarda olduğu gibi Mağusa Limanı ile Girne Turizm Limanı’nda yaşandı.

Limanlara, büyük çoğunluğu Mağusa Limanı olmak üzere 1 milyon 685 bin 961 ton yük girerken, sadece 160 bin 855 ton yük çıkışı olması dikkat çekti. Ülkeye giren yük miktarı geçen yıla göre yüzde 5,99 oranında artarken, çıkan yük miktarında yüzde 10,68 oranında azalış saptandı.

Ülke limanlarına giren deniz taşıtları yük ve yolcu gemileri yanında tanker, yat, denizaltı ve römorkörlerden oluşuyor.

Limanların yoğun trafiği

Limanlar Dairesi’nin verilerine göre, ağustos ayına kadarki sekiz aylık dönemde Gazimağusa Limanı, Kalecik Akaryakıt Tesisleri, Kalecik Alçı ve Çimento Tesisleri, Karpaz Gate Yat Limanı, Girne Turizm Limanı, Girne Yat Limanı, Gemyat Delta Marina ve Teknecik Elektrik Santrali’ne yük, yolcu, yat, tanker, askeri, Ro Ro ve römorkör gibi toplam bin 520 deniz taşıtı giriş yaparken, ayni dönem içerisinde bin 509 gemi de çıkış yaptı.

Limanlarımıza en çok gemi girişi 203 kez olmak üzere Temmuz ayında yaşanırken, yine aynı ay 200 gemi limandan çıkış yaptı.

Verilere göre, Gemikonağı Limanı ve Girne Yat Limanı’nda sekiz ay boyunca herhangi bir hareketlilik yaşanmadı.

Büyük çoğunluğu Mağusa Limanı’ndan olmak üzere 1 milyon 685 bin 961 ton yük girişi oldu. Ülkemizin deniz limanlarına en fazla yük girişi 247 bin 384 tonla mart ayında yaşandı.

Ülkemizden ayrılan gemilerle 160 bin 855 ton yük de başka ülkelere gitti. En fazla yük çıkışı 32 bin 782 tonla mart ayında yaşandı.

Yolcu girişi yüzde 29,5 arttı

Limanlar Dairesi verilerine göre, bu yılın ağustos ayına kadar olan dönemde 76 bin 934 kişi deniz yoluyla KKTC’ye giriş yaparken, en fazla yolcu girişi 18 bin 649 kişiyle ağustos ayında yaşandı. Gelen yolcu sayısında geçen yıla göre yüzde 29,51’lik artış dikkat çekti.

Sekiz aylık sürede deniz yolu ile toplam 101 bin 170 kişi ülkeden çıkış yapması ise oldukça ilginç bir veri olarak göre çarptı. Söz konusu rakam gelen yolsu sayısından yüzde 31,5 daha fazla. Deniz yoluyla en çok yolcu çıkışının, 25 bin 550 kişiyle haziran ayında yaşandığı da kayıtlara geçti.

Deniz limanlarından gelen yolcu sayısının geçen yıla göre yüzde 29,51 oranında giden yolcu sayısının da yüzde 39,28 oranında arttığı dikkat çekti.

27 bini aşkın araç girişi

Bu yılın Ağustos ayına kadar olan dönemde Deniz limanlarımızdan yük gemileriyle 27 bin 291 araç ülkeye giriş yaparken en fazla araç girişi 4 bin 251 araçla ağustos ayında gerçekleşti. Bu dönem içerisinde 29 bin 980 araç deniz limanlardan çıkış yaparken en fazla araç çıkışı 4 bin 847 adet ile ağustos ayında yaşandı.

Limanlardan gelen araç sayısında geçen yıla göre yüzde 13,22, giden araç sayısında da yüzde 13,47’lik bir artış saptandı.

Mağusa Limanı yükte birinci

Ülkemize bu yılın Ağustos ayına kadar olan dönemde en çok yükün giriş yaptığı Mağusa Limanı’na gelen 894 adet gemiden, toplam 940 bin 187 ton yük inerken, bu limandan 131 bin 753 ton yük, başka ülkelere doğru yola çıktı.

Aynı yıl Mağusa Limanı’na 12 bin 346 araç girişi yaşanırken, 13 bin 043 araç çıkış yaptı. Limanlar Dairesi’nin verilerine göre, ayni dönemde 15 bin 927 yolcu ülkemize Mağusa Limanı’ndan girerken yine aynı dönemde bu limandan ayrılan 891 gemiyle 19 bin 101 yolcu da çıkış yaptı.

En fazla araç ve yolcu Girne’den

Limanlar Dairesi’nin verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında Girne Turizm Limanı’na gelen 422 gemiden toplam 61 bin 004 yolcu ülkemize giriş yaptı. Bu limandan aynı zaman dilimi içerisinde 421 gemi ile 82 bin 066 yolcu çıkış yaptı. Girne Turizm Limanı, deniz yolu olarak yolcu giriş çıkışlarının yapıldığı en yoğun liman oldu.

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapan yük miktarı 156 bin 264 ton olarak açıklandı. Aynı yıl bu limandan 29 bin 102 ton yük de ülkeden çıktı. Araç giriş çıkışlarının da yoğun olduğu Girne Turizm Limanı’ndan 14 bin 945 araç ülkemize girerken, aynı limandan ayrılan 421 gemiden 16 bin 937 adet araç gemilerle yurt dışına taşındı.

Kalecik Akaryakıt Tesisleri’ne bu dönemde 71 tanker gemisiyle 305 bin 310 ton akaryakıt geldi. Kalecik Alçı ve Çimento Tesisleri’ne gelen 25 yük gemisi toplam 149 bin 420 ton malzeme getirdi. Bu limanlardan herhangi bir yolcu veya yük çıkışı olmadı. Araç giriş ve çıkışları da yaşanmadı.

Ülkemizin elektrik yükünü karşılayan Teknecik Elektrik Santrali’ne bu yıl 11 tanker gemisiyle toplam 134 bin 780 ton akaryakıt girişi oldu. Bu limanda da akaryakıt girişinin haricinde başka bir hareketlilik yaşanmadı.

Gemyat Delta Marina’ya ise toplam 25 yat giriş yaptı. Bu yatların 23 adedi limandan marinadan çıkış yaptı. Marinadan yolcu, araç ve yük iniş ve çıkışı olmadı.

Vira Haber