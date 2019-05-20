KNM Helge Ingstad’in tamiri inşa maliyetinin 3 katı

Geminin tamir sonrası tekrar suya inebilmesi için büyük yatırım gerekiyor. Bergens Tidende gazetesi, fırkateynin tamirinin 1.37 milyar ABD Dolarına mal olacağını, bunun da inşa maliyetinin üç katı olduğunu belirtti.

Savunma Bakanlığı, Helge Ingstad'ın yerine birkaç gemiyi bir seferde sipariş vermenin çok daha maliyet etkin olacağını, sadece bir gemiyi inşa için çalışmalara yeniden başlamanın gemi maliyetini orantısız şekilde yükselteceğini düşünüyor.

Norveç Silahlı Kuvvetlerinın 2018 yılı raporuna göre, fırkateynin kazasıyla ilgili şimdiye dek kurtarma, hasardan koruma ve nakliye masrafları 83 milyon ABD Doları tuttu.

KNM Helge Ingstad'ın kaybı Norveç'in savunma kabiliyetini zayıflattı ve görevde kalan dört fırkateyn için fazladan yük oluşturdu. Norveç Silahlı Kuvvetleri, "Kaza, Silahlı Kuvvetlerin operasyonel kabiliyetini, teslimatlarını ve görev hazır oluşunu etkileyecektir" dedi.

Vira Haber