Rus Donanmasına yeni savunma sistemi

Rusya Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan Proje 1144.2 Orlan (NATO Kodu: Kirov) sınıfı RFNS Admiral Nakhimov (080) ve RFNS Pyotr Velikiy (099) muharebe kruvazörleri Paket NK torpido savunma sistemleri ile donatılacak. Aynı sistem, Proje 22350 Admiral Gorshkov ve Proje 20380 Steregushchiy sınıfı gemilerde de kullanılacak. JSC Firması’ndan yapılan açıklamada, Paket NK-NK sisteminin tüm test sürecini tamamladığı açıklandı.

Hedef tespitinde kullanılan genel maksatlı sonar sistemi, döner ve sabit fırlatıcılar, fırlatıcı konuşlu muharebe sistemleri, denizaltı hedeflerine karşı kullanılan ısı güdümlü torpido ve anti-torpido torpidolarından müteşekkil olan sistem, otomatik muharebe modülüne sahip. Sistem, gemiye yaklaşan hedefleri tespit etmesinin ardından hedef bilgilerini torpidolara aktararak hedefin imha olasılığını artırıyor. JSC, Paket-NK’nın, standart denizaltı savunma harbi sistemlerine nazaran 2 ila 3,5 kat daha yüksek koruma sağladığını belirtiyor.

Vira Haber