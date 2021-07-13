Kocaeli Körfez Bölgesine Akıllı Yatırım

Söz konusu sistem ile birlikte Poliport’ta satış ve pazarlama, planlama, operasyon, müşteri hizmetleri ve finansal faaliyetlerinin tamamı dijitalleşiyor. Poliport Genel Müdürü Efe Hatay, AION Projesi’nin yanı sıra, Poliport’ta devam eden kapasite artırımı yatırımı hakkında da bilgi verdi ve hedefin uzun vadede kapasiteyi 436.000 m3’e çıkarmak olduğunu kaydetti.

Tüm şirketlerinde faaliyetlerini “geleceği tasarlama” vizyonuyla sürdüren Polisan Holding, bu stratejisini dijital dönüşüm odaklı yeni yatırımlarla destekliyor. Avrupa’nın en büyük 10 liman bölgesinden biri olan Kocaeli’nin Körfez Bölgesi’nde faaliyetlerini yürüten Poliport sürdürülebilir verimliliğe odaklanarak Terminal Otomasyon Sistemi AION’u hayata geçiriyor. Bu sistemle limanda yürütülen tüm iş süreçleri dijital ortama taşınacak ve her türlü kurumsal kaynağın daha verimli kullanılması sağlanacak. AION, limandaki gemi ve saha operasyonlarının planlamasından, bilgi edinme, operasyon ve müşteri yönetimine kadar tüm süreçlerin yönetimini tek başına üstlenecek.

Sürdürülebilir Verimlilik

Limanlarda kapasite artışı ve verimliliğin son derece önemli olduğunu ve ülke ekonomisine pozitif katkı sunduğunu dile getiren Poliport Genel Müdürü Efe Hatay, “Şirketlerin kurumsal ve doğal kaynakları verimli kullanması, ekonomik kalkınmanın bir parçası olması ve döngüsel ekonomiye hizmet etmesi sürdürülebilir bir şirket olmanın temel hedefini oluşturduğuna inanıyoruz. Polisan Holding ve bağlı ortaklığı Poliport olarak yıllardır bu temel yaklaşıma göre çalışma süreçlerimizi organize ediyoruz. Liman Otomasyon Sistemi AION’u da temelde bu yaklaşımın bir sonucu olarak hayata geçiriyoruz. Bu projeyle verimliliği maksimum düzeye çıkartarak dünyada her geçen gün daha da önem kazanan akıllı liman operasyonlarına geçişi hızlandırmayı planlıyoruz” dedi.

Ekonomik Büyüme için Katma Değer Üretiyoruz

Poliport’ta tam otomasyona geçişle birlikte operasyonların canlı olarak takip edilmesi de sağlanarak pek çok süreçte yüksek verimlilik, kesintisiz müşteri memnuniyeti ve operasyonel maliyetlerde tasarruf elde edileceğini belirten Poliport Genel Müdürü Efe Hatay, sistemin diğer faydalarını şöyle ifade etti: “Kocaeli Liman Bölgesi’ndeki faaliyetlerimizi her geçen gün daha kapsamlı ve müşteri beklentilerini karşılayan şekilde geliştiriyoruz. Terminal operasyonları, ekonomik büyümenin temelini oluşturan deniz ticaretine en önemli desteği veren iş kollarından birini oluşturuyor. AION Liman Otomasyon Projesi ile iş gücü, ekipman verimliliği ve hizmet süreçleri ile müşteri memnuniyetinde çok daha olumlu ve katma değer sağlayan bir sonuç doğacak. Liman ve lojistiği bizler için son derece önemli olup buradaki yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

Poliport’ta 2,5 milyon ton sıvı, 5 milyon ton kuru yük elleçlenebiliyor

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye için ihracatın ve liman faaliyetlerinin son derece önemli olduğuna işaret eden Poliport Genel Müdürü Efe Hatay, Poliport’un yeni yatırımları ve vizyonu hakkında da şu bilgileri verdi; “Türkiye GSYH'nın yüzde 45’ini sağlayan endüstriyel bölgeye yakın olan Kocaeli Körfez Bölgesi, Türkiye’nin en büyük limanı durumunda bulunuyor. 2020 yılında Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 17,5’sini ve toplam elleçlenen yükün yüzde 15,4’ünü karşılayarak, liman bölgeleri arasında ilk sırada yer aldı. Poliport bölgenin en önemli liman işletmecilerinden biri durumunda yer alıyor. Yıllık dökme sıvı elleçleme kapasitesi 2,5 milyon ton; kuru yük elleçleme kapasitesi ise 5 milyon ton olan Poliport’ta, 40.430 m2 alana kurulu A Tipi Genel Antrepolarımız da terminal faaliyetlerimize çok önemli destek sağlıyor. Terminal Otomasyon Sistemi AION, ülke ekonomimizde büyük önemi olan liman operasyonel süreçlerinde verimliliği maksimuma çıkaracak. AION’un sağlayacağı katkı ile bölgeye ve ülke ekonomisine sunacağımız destek her geçen gün daha da artacak. Şirket olarak tüm paydaşlarımız için her zaman daha iyi olmak ve beklentilere yanıt verebilmek amacıyla çalışıyoruz. AION yeni dönemde hedeflediğimiz ve hayata geçireceğimiz projelerden sadece bir tanesidir. Gelecekte, Poliport’un dökme sıvı depolama kapasitesini 436.000 m3‘e çıkarma hedefi ile uzun vadeli yatırım planımızı da uyguluyoruz.”

Vira Haber