Konyaaltı’nda Cankurtaranlar 3,5 Ayda 400’ün Üzerinde Boğulma Vakasına Müdahale Etti

Cankurtaranlar boğulma vakalarında ilk 3 dakikada kazazedeyi sudan çıkartarak ilk müdahaleyi yapmak için eğitim alıyor. Kurtardıkları hayatlar onları mutlu ediyor.

Türkiye’nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan mavi bayraklı plajları yerli ve yabancı turistlerle dolan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde cankurtaranlar bir an olsun gözünü kırpmıyor. Vatandaşlar ve yabancı turistler deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken, cankurtaranlar ise kıyıda hayat nöbeti tutuyor. 7.5 kilometrelik Konyaaltı Sahili boyunca 34 cankurtaran kulesinde 50 cankurtaran vatandaşların güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için mesai harcıyor. Turizm Yasası gereği 1 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında görev yaptıklarını belirten Konyaaltı Sahili Cankurtaran Müdürü Ahmet Gül, şu ana kadar Konyaaltı’nda meydana boğuma kaynaklı can kaybının yok denecek kadar az olduğunu, bu olaylarında genel olarak görevde olmadıkları gece saatlerinde meydana geldiğini söyledi.



“Konyaaltı hemen derinleşebiliyor”

6 yıldır 7.5 kilometrelik Konyaaltı Sahili’nde görev yapıklarını belirten Gül, “Konyaaltı genelde kıyı boğulmaları ile meşhur bir sahil, hemen derinleşebiliyor. Küçük çaplı boğulma olaylarının yanı sıra kolluk kuvvetlerinin de gerektiği vakalarla karşı karşıya kalıyoruz. Kolluk kuvvetleri ile işbirliği içerisinde vatandaşların burada güvenli bir şekilde tatil yapmaları ve denize girmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Suya giren bir vatandaşın yardım istediği her olay bizde boğulma vakası olarak geçiyor” dedi.



4 ayda 400’den fazla boğulma vakası yaşandı

2024 yılı Nisan ayından bu yana görev yaptıkları Konyaaltı Sahili’nde 400’ün üzerinde boğulma vakasına müdahale ettiklerini belirten Ahmet Gül, “Bu sene nisan ayından buyana 400’ün üzerinde boğulma vakamız oldu. Ölümle sonuçlanan boğulma vakası ise 3 veya 4, bunların çoğunluğu da mesai saatlerimiz dışarısında. Gece denize alkollü olarak girip veya falez bölgelerinde düşüp, kaza geçiren vatandaşlar oluyor. Bunun haricinde biz elimizden geldiği kadar buna izin vermemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



Kurtardıkları hayatlar onları mutlu ediyor

Müdahale ettikleri olaylarda hayatlarını kurtardıkları vatandaşların teşekkür etmek için geldiği ve bunun kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Gül, “Boğulma vakası geçiren ve sudan çıkartarak kalp masajı yapıp hayata döndürdüğümüz sonradan bize teşekkür için gelen vatandaşların sayısı bir hayli fazla oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Ağır vakalarımız oldu, ama bunun yüzde doksanından fazlasında bizim hastaneden aldığımız bilgilere göre olumlu geri dönüşü olan, solunumu ve nabzı geri gelen, hayati fonksiyonları düzene giren, sağlığı yerinde olan kişilerin bilgisini alıyoruz” şeklinde konuştu.



“Vatandaşlar bazı konularda bilinçsiz”

Vatandaşların bazı konularda bilinçsiz olduğunu ifade eden Konyaaltı Sahili Cankurtaran Müdürü Ahmet Gül, “Vatandaşlar ‘Nasılsa tatile bir kere geliyoruz’ deyip çocukları ile kimse ilgilenmemezlik, kolluk, simit almamazlık yapmasın. Mutlaka kolluk ve simitlerini takarak sahilde dursunlar. Çok fazla çocuk kayıpları oluyor. Ailelerimizden ricamız çocukları gözlerinin önünden ayırmasınlar. Biz işimizi yaparak yine yardımcı oluyoruz ama mutlaka özellikle küçük çocukları göz hapsinde tutsunlar. Akıntı ve dalga ile buradan girin farklı bir noktadan çıkılabiliyor” dedi.



Her gün on binlerce denize giriyor

7.6 kilometrelik Konyaaltı sahil şeridi boyunca her gün on binlerce insanın denize girdiğini söyleyen Gül, “Antalya turizm bölgesi otellerde kalacak yer bulunamıyor, tatile gelen insanların büyük çoğunluğu sahile geliyor. Metrekare başına düşen insan sayısı çok fazla, bizde mümkün olduğu kadar işimizi en iyi şartlar altında yapmaya çalışıyoruz. Ama bize gelene kadar pek çok zincir var. Bu zincirlerin hiçbirini tamamlamayıp yük bindirmelerini istemiyoruz. Bu sağlandığı zaman biz en iyi şartlarda insanların burada güvenli bir şekilde yüzlemelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.



Vakalarda ilk 3 dakika çok önemli

Boğulma vakalarında ilk 3 dakikanın önemli olduğunu ve denize giren vatandaşların belirlenen kulvarın dışarısına çıkmaması gerektiğinin altını çizen Gül, “Bizim için en iyi müdahale görür görmez yapılan müdahaledir ve biz tüm müdahalelerimizi ilk 3 dakika içinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü akciğer ve kalbin geri dönüşüm süreci oksijensiz kaldığı zaman 3 dakikaya tekabül ediyor. Kulvar hizalarımızda bir cankurtaranın 3 dakikada gidip gelebileceği mesafede ayarlanıyor. Federasyon tarafından onaylı bir şekilde. Biz bu sürenin dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Ama kazazede bizim uyarılarımızı dinlemeyerek açıklara gidiyor, kulvarın dışına çıkıyorsa, kramp, kalp krizi veya güneş çarpmasından kaynaklı bir vaka olması durumunda bizim müdahale süremizde uzuyor” şeklinde konuştu.



En iyi şekilde eğitiliyorlar

Sahilde görev yapan cankurtaranların gerekli eğitimin ardından göreve başladığını ve belirlenen aralıklarla tatbikat yaptıklarını söyleyen Konyaaltı Sahili Cankurtaran Müdürü Ahmet Gül, “Biz tüm cankurtaranlarımızı en iyi şekilde eğitip, 4-6 metrelere dalıp kazazedeyi çıkartabilecek, belirlenen kulvarı 3 dakikada gidip-gelebilecek şekilde eğitimlerini veriyoruz. Düzenli olarak tatbikatlarımızı yapıyoruz. Yüzme sitillerini düzeltiyoruz. En iyi cankurtaranımız bizin için çok rahat bir şekilde gidip, kazazedeyi alıp gelebilen cankurtarandır. Cankurtaran olmak isteyenler içinde 18 yaşını doldurması ve iyi derecede yüzme bilmesi ilk aşamada yeterli, kendisi ne kadar iyi yüzüp kendisini kontrol edebiliyorsa, biz kurtarma tekniklerini ve kullanılan materyalleri o kadar iyi öğretebiliriz” dedi.

