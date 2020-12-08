LimakPort'tan Kızılay'a Kan Bağışı!

Türk Kızılay’ın mobil kan alma istasyonu bu kez LimakPort İskenderun Limanı’ndaydı.

Kan bağışlarının önem arz ettiği pandemi sürecinde Kızılay’ın “Kan Ver Hayat Kurtar” sloganı ile başlattığı kan bağışı kampanyasına LimakPort İskenderun Limanı’nın yöneticileri ve çalışanları destek verdiler.

LimakPort İskenderun Genel Müdürü Gündüz Arısoy ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ünlü başta olmak üzere her birimden yöneticilerin ve çalışanların bağışta bulundukları kampanya Liman İdari Binası önünde gerçekleştirildi.

Vira Haber