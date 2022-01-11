Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarı %2,5 Arttı

2021 yılı Aralık ayında Türk limanlarında elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 artarak 1 milyon 80 bin 241 TEU olarak gerçekleşirken 2021 yılında Türk limanlarında elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yıla göre %8,3 artarak 12 milyon 591 bin 470 TEU olarak gerçekleşti.

İthalat amaçlı konteyner boşaltmaları %2,4 arttı

Aralık ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 azalarak 808 bin 918 TEU oldu. Yine aynı aya göre limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre %4 azalarak 399 bin 347 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 artarak 409 bin 571 TEU olarak gerçekleşti.

Transit konteyner elleçlemeleri %19,9 arttı

2021 yılı Aralık ayında Türk limanlarında elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %19,9 artarak 207 bin 250 TEU oldu. Aralık ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 azalarak 64 bin 74 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2021 yılı Aralık ayında Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 253 bin 725 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 157 bin 558 TEU’sunu (%62,1’ini) dış ticarete konu konteynerler, 84 bin 658 TEU’sunu (%33,4’ünü) transit konteynerler ve 11 bin 508 TEU’ sunu da (%4,5’ini) kabotajda taşınan konteynerler oluşturmaktadır. Ambarlı Liman Başkanlığını 167 bin 927 TEU ile Mersin Liman Başkanlığı ve 167 bin 317 TEU ile Kocaeli Liman Başkanlığı takip etti. 2021 Aralık ayında 15 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 867 bin 94 TEU konteyner elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam konteynerlerin %80,3’ünü oluşturuyor.

En fazla konteyner elleçlemesi İsrail ile yapılan taşımalarda gerçekleşti

İsrail, 2021 yılı Aralık ayında 101 bin 720 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. İsrail’i sırasıyla 89 bin 974 TEU ile Yunanistan’la yapılan taşımalar ve 89 bin 76 TEU ile Mısır’la yapılan taşımalar takip etti.

En fazla konteyner yüklemesini İspanya’ya giden konteynerler oluşturdu

2021 yılı Aralık ayında Türk limanlarında denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 42 bin 42 TEU ile İspanya’ya giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %99,3’ü (41 bin 736 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İspanya’yı sırasıyla, 39 bin 404 TEU ile Mısır’a ve 36 bin 69 TEU ile Belçika’ya yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

En fazla konteyner boşaltmasını İsrail’den gelen konteynerler oluşturdu

2021 yılı Aralık ayında Türk limanlarında denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 62 bin 731 TEU ile İsrail’den gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin %93,1’i (58 bin 375 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İsrail’i sırasıyla, 50 bin 940 TEU ile Yunanistan’dan ve 37 bin 318 TEU ile Mısır’dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

Dış ticarette taşınan konteynerlerin %10,2’si Türk bayraklı gemiler ile gerçekleşti

2021 yılı Aralık ayında Türk limanlarında elleçlenen dış ticarete konu 808 bin 918 TEU konteynerin %10,2’si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Aralık ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 artışla 82 bin 239 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 azalışla 726 bin 679 TEU oldu.

Boş konteyner elleçlemeleri %8,9 arttı

Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına baktığımızda, 2021 yılı Aralık ayında Türk limanlarında elleçlenen dolu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,62 artarak 826 bin 728 TEU oldu. Aralık ayında limanlarımızda elleçlenen boş konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %8,9 artarak 253 bin 514 TEU olarak gerçekleşti.

Aralık ayında Türk limanlarında elleçlenen toplam 1 milyon 80 bin 242 TEU konteynerin %24,7’sini (267 bin 142 TEU) 20’ lik konteynerler, %75,1’ini (811 bin 110 TEU) 40’ lık konteynerler ve %0,2’sini (Bin 990 TEU) de 40’ den büyük konteynerler oluşturuyor.

Vira Haber