Limanlarda elleçlenen yük miktarı Eylül'de %5,6 arttı

Denizcilik Genel Müdürlüğü Eylül ayı yük istatistiklerini yayınladı. Buna göre, 2021 yılı Eylül ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 44 milyon 926 bin 950 ton olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde ise limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,0 artarak 389 milyon 784 bin 739 ton olarak gerçekleşti.

İhracat amaçlı yüklemeler yüzde 10,7 arttı

2021 yılı Eylül ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 13 milyon 451 bin 872 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 19 milyon 484 bin 868 ton olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde dış ticaret amaçlı denizyolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla 286 milyon 385 bin 80 ton oldu.

Transit yük taşımaları yüzde 10,1 arttı

2021 yılı Eylül ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak 6 milyon 869 bin 694 ton oldu. Eylül ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 120 bin 516 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı.

En fazla yük elleçleme Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2021 yılı Eylül ayında Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 240 bin 753 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin, 6 milyon 208 bin 155 tonunu (yüzde 85,7’sini) dış ticaret yükleri, 848 bin tonunu (yüzde 11,7’sini) kabotaj yükleri ve 184 bin 598 tonunu ise (yüzde 2,5’ini) transit yükler oluşturmaktadır. Kocaeli Liman Başkanlığını 6 milyon 169 bin 580 ton ile İskenderun Liman Başkanlığı ve 5 milyon 930 bin 226 ton ile Aliağa Liman Başkanlığı takip etti.

Eylül ayında 36 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 38 milyon 24 bin 47 ton yük elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam yükün yüzde 84,6’sını oluşturmaktadır.

En fazla artış Taşkömürü (Briketlenmemiş) yük cinsinde oldu

2021 yılı Eylül ayında limanlarımızda Taşkömürü (Briketlenmemiş) yük cinsinde 2 milyon 384 bin 617 ton elleçleme gerçekleşti. Taşkömürü (Briketlenmemiş), 836 bin 670 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (yüzde 54,1’lik artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 508 bin 719 ton artış ile Buğday ve Mahlut (Meslin) ve 269 bin 648 ton artış ile Ham Petrol yük cinsleri takip etti. Arpa ise 651 bin 603 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 584 bin 140 tonluk düşüş ile Kok ve Yarı Kok Kömürü ve 238 bin 462 tonluk düşüş ile Hurda Demir yük cinsi takip etti.

Dış ticarette en fazla yük elleçlemesi yapılan yük cinsi Ham Petrol oldu

2021 yılı Eylül ayında Ham Petrol 2 milyon 401 bin 633 ton ile dış ticarette limanlarımızda en fazla miktarda elleçlemesi yapılan yük cinsi oldu. Bunu sırasıyla, 2 milyon 381 bin 46 ton ile Taşkömürü (Briketlenmemiş) ve 1 milyon 802 bin 838 ton ile Buğday ve Mahlut (Meslin) yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi Klinker oldu

2021 yılı Eylül ayında Klinker yük cinsi limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 1 milyon 53 bin 437 ton ile ilk sırayı aldı. Klinker yük cinsini sırasıyla, 1 milyon 31 bin 408 ton ile Portland Çimento ve 647 bin 44 ton ile İnşaat Demiri yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile en fazla ithal edilen yük cinsi Ham Petrol oldu

2021 yılı Eylül ayında Ham Petrol limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 2 milyon 401 bin 633 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 2 milyon 381 bin 46 ton ile Taşkömürü (Briketlenmemiş) ve 1 milyon 793 bin 38 ton ile Buğday ve Mahlut (Meslin) yük cinsleri takip etti.

Dış ticarette en fazla yük taşıması yapılan ülke Rusya oldu

2021 yılı Eylül ayında denizyolu ile yapılan dış ticarette en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 882 bin 306 ton ile Rusya ile yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 2 milyon 333 bin 477 ton ile Amerika, 1 milyon 865 bin 514 ton ile İtalya takip etti. Rusya ile yapılan taşımaların 264 bin 951 tonu (yüzde 5,4’ü) Türk bayraklı gemilerle, 4 milyon 617 bin 355 tonu ise (yüzde 94,6’sı) yabancı bayraklı gemilerle gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

2021 yılı Eylül ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 153 bin 264 ton ile İtalya’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. İtalya’yı sırasıyla 1 milyon 46 bin 256 ton ile İspanya’ya ve 1 milyon 37 bin 320 ton ile Amerika’ya yapılan taşımalar takip etti. İtalya’ya giden yüklerin 373 bin 873 tonu (yüzde 32,4’ü) Türk bayraklı gemilerle, 779 bin 391 tonu ise (yüzde 67,6’sı) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

2021 yılı Eylül ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 653 bin 901 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 666 bin 990 ton ile Kolombiya’dan ve 1 milyon 296 bin 157 ton ile Amerika’dan yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 231 bin 854 tonu (yüzde 5,0’ini) Türk bayraklı gemilerle, 4 milyon 422 bin 47 tonu ise (yüzde 95,0’ini) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Dış ticarete konu olan yüklerin yüzde 7,3’ü Türk bayraklı gemiler ile taşındı

2021 yılı Eylül ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 32 milyon 936 bin 740 ton yükün yüzde 7,3’ü Türk bayraklı gemilerle taşındı. Eylül ayında Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 406 bin 664 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azaldı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 30 milyon 530 bin 76 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı.

Limanlarımızda elleçlenen genel kargo miktarında yüzde 27,4 artış gerçekleşti

Limanlarımızda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, 2021 yılı Eylül ayında en fazla elleçleme 15 milyon 125 bin 581 ton ile katı dökme yüklerde gerçekleşti. Katı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı. Katı dökme yükleri, 12 milyon 697 bin 585 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artan sıvı dökme yükler ve 10 milyon 994 bin 711 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artan konteynerlerde taşınan yükler takip etti. Eylül ayında araç içi taşınan yükler de 954 bin 694 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 arttı.

Vira Haber