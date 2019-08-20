Lürssen’in ‘Süper Gizli’ projesi denizle buluştu

Muazzam bir mühendislik ürünü olan Lightning projesi, dünyanın önde gelen süperyat üreticilerinden Lürssen’in bu yıl gerçekleştireceği en önemli teslimat olacak.

Deniz testleri boyunca birkaç gün sürecek olan dayanıklılık denemeleri, itiş sistemleri, acil durum sistemleri ve navigasyon sistemleri gibi kritik donanımların kontrolleri gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında ise, inşa süresince projenin içerisinde olan mühendislere eşlik edecek olan mürettebatın, denizde süperyata uyum sağlaması beklenecek.

Lürssen, Lightning projesi hakkında hiçbir detayı açıklamadı. Tam anlamıyla gizli tutulan bir proje olan Lightning’in Lürssen tarafından bu yıl suya indirilen en büyük süperyat olacağı tahmin ediliyor.

Vira Haber