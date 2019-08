Denizcilerin sorunları Aliağa'da masaya yatırıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi tarafından düzenlenen “ Aliağa 1. Denizcilik Sektör Toplantısı” Aliağa Ticaret Odası toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Denizcilik, liman ve buna bağlı sektörlerde yaşanan sorunların ele alındığı toplantıya katılım oldukça yoğundu.

Toplantının sektörün sorunlarını dinlemek ve çözüm aramak amacıyla düzenlendiğini dile getiren İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek şunları dile getirdi: “Bu gün ilkini düzenlediğimiz 1. Denizcilik Sektör toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada, liman ve buna bağlı sektörlerde yaşanan sorunları paylaşıp çözüm bulma yollarını arayacağız. Benim sizlerden istediğim her zaman birlik ve beraberliğimizi koruyarak, birbirimize yardımcı olarak, kimseyi kırmadan saygı çerçevesi içerisinde bilgi alış verişi yapalım. Sorunlarımıza ancak böyle çözüme ulaştırabiliriz. Malumunuz her ay düzenlediğimiz Meclis Toplantılarımız da toplantımıza katılım gösteren üyelerimiz ve dışarıdan katılan arkadaşlarımıza oda olarak yaptığımız çalışmalarla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Bizleri meclis toplantılarımız da takip ederseniz çok sevinirim. Her ayın ilk haftası Salı günleri meclisimizi yapıyoruz. Bugüne kadar bana gelen sorunları halletmeye çalıştım, çalışmaya da devam edeceğim. Çünkü biz deniz aşığı insanlar, denizci kardeşlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Denizci kardeşlerimiz ekmeğini nasıl denizden kazanıyorsa bende ekmeğimi denizden kazanıyorum ve bununla da gurur duyuyorum” dedi.

“ALİAĞAMIZIN ŞANINA YAKIŞIR BAŞARILARA İMZA ATIYORUZ”

Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’nin kurulalı yaklaşık 12 ay olduğunu belirten Başkan Şimşek “Birkaç gün sonra Deniz Ticaret Odamızın kuruluşunun birinci yılı dolacak. Çok güzel şeyler yapıyoruz ve yapmaya da devam ediyoruz. Biliyorsunuz Kuzey Bölgesi’nde bulunan Menemen, Dikili, Foça, Bergama, Ayvalık ilçelerimizde bize bağlı. Bu ilçelerimizin de hizmetlerini Aliağa’dan takip ediyoruz. Gerçekten yönetim kurulumuzla birlikte Aliağa’mızın şanı ve şerefine yakışan çok güzel başarılara imza attık. Tabi bu başarıları tek başımıza yapmadık. Bürokratlarımızdan gereken destekleri aldık. Sayın Valiliğimiz, Aliağa Kaymakamlığımız, Aliağa Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Deniz Teşkilatı, Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerçekten her konuda bizlerden desteklerini esirgemediler, çok yardımcı oldular. Sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” dedi.

“PROJELERİMİZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR”

Projelerinin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Şimşek “Benim olmasa olmazlarımdan gerçekten de Aliağa’mıza kazandırmak istediğim Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak Aliağa-Midilli seferlerini başlatmak için 6 aydan buyana durmadan çalışıyoruz. Sağ olsun Belediye Başkanımız bu konuda bu projede çok istekli. Bir komisyon kurduk. Bu komisyon çevresinde Aliağa’nın protokolünde bulunan büyüklerimiz var. Onlarla yönetim olarak ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Çok yakın bir zamanda da sizlerde göreceksiniz ki; güzel bir sistemle seferlerimize başlayacağız.”

“BAŞKANIMIZ TAMER KIRAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Bugünlere gelebilmek için uzun bir süreçten geçtik. Süreç sonrasında güzel gelişmeler oldu. Sizlerin huzurunda Aliağa’mız adına Sayın Başkanımız Tamer Kıran’a bize verdiği desteklerinden dolayı, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’nin kurulmasında gecesini gündüzüne katarak bütün zorlukları aşan ve bize göstermiş olduğu sevgi çerçevesinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, toplantımıza katıldığınız için sizlere de teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

