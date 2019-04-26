Madenli Marina koordinasyon toplantısı

Madenli Marina için Toplantısı Gerçekleşti

Vali Doğan ve beraberindeki heyet Madenli Mahallesine geçerek, marina ve su sporları merkezi yapılması planlanan balıkçı barınağında incelemelerde bulundu.

Arsuz Madenli Mahallesinde yapılması planlanan marina, yat limanı, su sporları merkezi ve Hatay Deniz Otobüsü (HADO) seferleri için Hatay Valiliğince yapılacak düzenleme ile tesisin yerleşim planı hakkında Vali Doğan’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son nokta ile ilgili hususlar istişare edildi.

Madenli’deki incelemelere Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, İskenderun Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kemal Kutlu ve diğer yetkililer katıldı.

Vira Haber