Malezya fırkateynlerine  CMS kuracak

Malezya Kraliyet Donanması (RMN), gemilere T7 Global Bhd.'nin iştiraki TCM Innovations Sdn Bhd tasarımı Savaş Yönetim Sistemi (Combat Management System /CMS) kuracak.

Vibrant 1 adı verilen yeni CM’nin, temel yazılımı Hindistan C2C-DB Sistemleri Pvt Ltd.’nin yazılımı üzerine Marine Crest Technology ve T7 Global Bhd arası işbirliği ile geliştirildi.

Yeni CMS'yi alan ilk gemi Lekiu sınıfı KD Jebat (F 29) firkateyni olacak, KD Lekiu sınıfının diğer gemisinin bu modernizasyonu yakından takip etmesi bekleniyor. Lekiu sınıfı, halihazırda modası geçmiş olan BAE Systems Nautis CMS'yi kullanıyor.

Vira Haber