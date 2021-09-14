Marmara Boat Show kapılarını açmaya hazırlanıyor

Fuarda, fiyatları 65 bin TL ile 60 milyon TL arasında değişen 118 tekne deniz üzerinde sergilenirken, fiyatları 70 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişen 80 karavan kıyıda doğa ve deniz tutkunları için görücüye çıkacak.

Yerli tekneler

Pandemi koşullarında güvenliğin öne çıktığı tekne ve karavan teknolojilerinin ilk kez tanıtılacağı 2'nci Marmara Boat Show'da çadır, kamp malzemeleri ve tekne aksesuarları da yer alıyor. Bu yıl Boat Show'a yerli üreticiler yüzde 100 yerli üretim 55 tekne ile çıkarma yapacak. Hem motoryat hem yelkenli özelliği olan ve yakıt tasarrufu ile öne çıkan katamaranlar, çift gövdeli yazlık ev genişliği ve konforuyla fuarın gözdeleri arasında yer alıyor. Gemi ve yat sektörü ihracatı nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 279.6 artarak 109 milyon 912 bin dolara yükseldi. Güvenli tatil tercihi olarak öne çıkan karavanların da 2021 yılında satışları arttı.

Vira Haber