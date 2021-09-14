Erol Ekmekçi, Kocaeli Liman Başkanlığı’na atandı
Ali Görkem’in Ereğli Liman Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından yaklaşık 8 ay önce Zonguldak Liman Başkanlığı’na atanan Erol Ekmekçi’nin yeni görev yeri belli oldu.
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Zonguldak Liman Başkanlığı’nda görev değişimi yaşandı. 8 aydır Zonguldak Liman Başkanlığı görevini başarılı bir şekilde yürüten Erol Ekmekçi’nin Kocaeli Liman Başkanı olarak atandığı öğrenildi.
Ekmekçi'nin yerine ise, Ordu Liman Başkanı Ahmet Mert atandı.
Ekmekçi, kentten ayrılmadan önce Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'a bir ziyarette bulundu.
Zonguldak Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kocaeli Liman Başkanlığı’na atanan Zonguldak Liman Başkanı Erol Ekmekçi, Vali Mustafa Tutulmaz'a veda ziyaretinde bulundu. Vali Tutulmaz, Liman Başkanımıza yeni görevinde kolaylıklar ve başarılar diledi.” denildi.
Vira Haber
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