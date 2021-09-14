D-Marin iki yeni marinasını Avrupa’nın en büyük denizcilik fuarlarında tanıtıyor

Bir süre önce Hırvatistan ve Dubai’de iki yeni marina açan Grup, yakında Hırvatistan kıyılarının en büyük marinası olan D-Marin Dalmacija’da Sanlorenzo Yachts’ın ilk Akdeniz ofisine ev sahipliği yapacak.

Grubun ilk durağı 7-12 Eylül arasında Fransa’da düzenlenen Cannes Yachting Festival’da La Jetée 152 standı oldu. Daha sonra İtalya’ya geçen Grup, 16-21 Eylül tarihleri arasında Genoa Boat Show’da SZ29 Piazzale Marina Accesori Vela’da yer alacak. Grup bu turun finalini Monaco Yacht Show’da yapacak. İkonik Port Hercules’de 22-25 Eylül arası gerçekleşecek fuarda D-Marin, Quai Albert 1er rıhtımında olacak ve sunduğu seçenekleri tanıtacak.

Yeni CEO, Yeni Marinalar

Bu yıl Hırvatistan’daki tesislerine dördüncü destinasyon olarak Marina Tribunj’u ekleyen D-Marin, 2020 sonunda da Orta Doğu’daki sınıfının en sofistike marinası niteliğindeki Dubai Harbour Marinas’ı bünyesine kattı.

Bölgedeki en büyük marinalar arasında yer alan Dubai Harbour, toplam 700 bağlama kapasitesiyle 160 metreye kadar yatları ağırlarken dünyanın en muhteşem yat seyir alanlarından birinde misafirlere ve mürettebata eksiksiz bir marina çözümü sunuyor.

Eklenen iki marinayla Grubun yönettiği benzersiz marinaların sayısı 15’e, toplam bağlama kapasitesi de 7.150’ye ulaştı.

Bu yıl D-Marin Grubunun üst yönetiminde de bir değişiklik yaşandı. Seyahat destinasyonlarında restoranlar tasarlayan ve işleten SSP grubundan gelen ve öncesinde 14 yıl TUI Group’ta çalışan Oliver Dörschuck, yönetim kurulu tarafından 1 Haziran itibarıyla Grubun yeni CEO’su olarak atandı.

D-Marin Grubu sözcüsü şu açıklamada bulundu: “D-Marin Grubu olarak önde gelen denizcilik fuarlarına katılmak Hırvatistan, Karadağ, Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki marinalarımızın daha görünür olmasını ve önümüzdeki dönemlerde kapsamı daha da genişleyecek tekliflerimizi tanıtabilmemizi sağlıyor. Bu tür etkinliklerin Grubumuzun denizcilik sektöründeki konumunu daha yükseğe taşıma, mevcut ortaklıkları güçlendirme ve yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı sunduğuna inanıyorum.”

Sanlorenzo Yachts’ın ilk Akdeniz ofisi

Dünyanın lider yat ve süper yat üreticileri arasında yer alan Sanlorenzo Yachts, yakında Akdeniz’deki ilk ofisini Hırvatistan kıyılarındaki D-Marin Dalmacija marinasında açacak. Bu ofisin açılışı, D-Marin Dalmacija marinasında ilave geliştirme çalışmaları yapılmasını kolaylaştırırken dünyanın farklı yerlerinden gelen müşteriler için katma değer de yaratacak.

Vira Haber