Marmaris Limanı Hamburg Fuarından Homeport Anlaşmasıyla Döndü

Marmaris Liman İşletmesi Genel Müdürü Murat Tugay ile Pazarlama Müdürü Deniz Tugay, dünyadaki tüm kruvaziyer firmalarının, limanlar ve destinasyonlar ile doğrudan iletişime geçme fırsatı tanıyan fuara Türkiye’den bireysel bazda stand ile katılan tek kuruluşun Marmaris Liman İşletmesi olduğuna dikkat çekerek, fuarda üst düzey kruvaziyer firma yöneticileriyle oldukça verimli ikili görüşmelerde bulunduklarını ifade ettiler.

Murat Tugay ayrıca yeni kurulan 4 kruvaziyer firmanın Marmaris Limanı ile özel olarak ilgilendiklerini de belirterek, yeni kurulan firmaların daha çok uluslararası lüx otel zincirlerine ait olduklarını ve bu kuruluşların ileride Marmaris’i rotalarına dahil edeceklerini sözlerine ekleyerek, Marmaris Limanı’nın, 2024’den itibaren TUI MARELLA CRUISES’a ait MARELLA DISCOVERY isimli gemisine homeport (ana liman) olarak hizmet vereceğinin müjdesini de verdi.

Liman yetkililerince, 1.500 yolcu kapasiteli MARELLA DISCOVERY isimli lüks kurvaziyer geminin, 2024 Nisan-Ekim ayları arasında 27 homeport seferiyle her hafta Dalaman Havalimanı'na inecek olan 1.500 İngiliz turistin gemiye katılmaları ve turu biten yolcuların da Dalaman Havalimanı’ndan ülkelerine dönmeleri şeklinde bir program uygulanacak olduğu, bu sayede gemi turuna katılacak 40.000 İngiliz turistin kruvaziyer sektörüne katkısının yanısıra, bu yolculardan 15.000 kadarının gemi turundan önceki veya sonraki haftalarda Marmaris ve Fethiye otellerinde haftalık paket tur almaları sebebiyle otelcilik sektörüne de ivme kazandıracağı bildirildi.

Murat Tugay; Türkiye’de kitlesel bazda haftalık düzenli homeport (ana liman) hizmeti veren tek limanın Marmaris Limanı olacağını ve bu sayede TUI firmasının İngiltere’den Dalaman’a gelecek uçak sayısında %10 kapasite artışına gitmesi sebebiyle de bunun sektör adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Ayrıca, yeni yapılan çevreye hassas ultra modern kruvaziyer gemilere LNG ikmalinin yapılmasına önümüzdeki yıllarda başlanmasının çok önemli olacağı konusuna da dikkat çeken Murat Tugay, Marmaris limanının kruvaziyer gemi trafiğinin hızla aratacağını ve İngiltere dışındaki Avrupa ülkeleriyle Dalaman hava bağlantısının artmasıyla Almanya gibi ülkelerden de Alman kruvaziyer gemilerinin homeport yapmaya başlaması adına sektördeki tüm paydaşların (Dalaman Havalimanı, Ticaret Odaları, Esnaf Odaları, Otelciler Birliği) teşvik girişimlerinde bulunmaya başladığını bildirdi.

Vira Haber