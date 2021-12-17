Mavi Nesil Projesi İle Gemi ve Yat Ustaları Yetişecek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nun Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen Mavi Nesil Projesi kapsamında kaynak ve boya simülatörü ile eğitim vermeye başlayacağı bildirildi. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli, "Kaynak simülatöründe 4 farklı tipte kaynak ustası, boya simülatöründe 3 farklı boya ustası yetiştirme şansımız olacak" dedi.

Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu, denizcilik ve yatçılık sektöründe meslek edinme merkezi kurulması amacıyla 'Mavi Nesil Projesi' geliştirdi. Proje kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2 milyon liralık destek sağlanırken, doğrudan işbirliği yapıldı. Öğrencilere sanayi ve teknoloji ile iç içe mesleki ve teknik eğitim fırsatı sunulan projede, öğrenciler doğrudan istihdama kazandırılacak. Proje kapsamında kurulacak atölyeler içerisinde modern boya ve kaynak simülatörleri ile eğitim verilecek. İş güvenliği açısından riskin az olduğu simülatörlerde doğrudan gerçek uygulamalar yapılacak. 1-2 ay içerisinde sistemin tamamen kurulacağını söyleyen Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli, "Çocuklar modern ortamlarda istedikleri kadar uygulama yapabilecekler. Kısa sürede gerçek uygulamalarla usta olacaklar" dedi.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA BODRUM DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULUNDA

Proje ile modern eğitimin başlayacağını söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli, "Geçen hafta mesleki eğitimde modern teknolojileri yakalamak adına kaynak ve boya ustası yetiştirmek adına en son teknoloji olan simülatörlerin tanıtım, uygulama ve testlerini yatık. Simülatörün, gerçek uygulamalardan hiçbir farkı yok. Öğrencilerin eğitimine de pozitif katkıları var. Öncelikli olarak iş sağlığı ve güvenliği kaygımız olmayacak. Öğrencilerimiz ve kursiyerlerimiz modern ortamda istedikleri kadar uygulama yapabilecekler. Kısa sürede gerçek uygulamalarla usta haline dönüşmüş olacaklar. Bu kaynak simülatörleri ve boya simülatörleri Türkiye'de ilk defa bir denizcilik meslek yüksekokulunda meslek eğitiminde kullanılacak. Bununla gurur duyuyoruz. Kaynak simülatöründe 4 farklı tipte kaynak ustası, boya simülatöründe 3 farklı boya ustası yetiştirme şansımız olacak. Geleneksel usta yetiştirme kurslarında, öğrencilerin öğrenme sırasında yapmış oldukları hataları izlemek ve değerlendirmek son derece zordu. Fakat modern teknoloji simülatörlerde öğrenci uygulamayı yaparken sınıfındaki diğer arkadaşları ve kendisi nerede yanlış yaptıkları, hangi açıyla tutması gerektiğini yapmış olduğu uygulamanın yanlış veya doğru olduğunu anında görebilecek" diye konuştu.

Prof. Dr. Kuleli, şöyle devam etti: "Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın değerlendirmeleriyle Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) sosyal gelişimi destekleme programı kapsamında Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nun geliştirdiği 'Mavi Nesil' projesi GEKA tarafından desteklenmeye uygun görüldü. Denizcilik ve yatçılık sektöründe meslek edinme merkezinin kurulmasının amaçlandığı projeye bu destek kapsamında modern altyapıları kurma şansımız oldu. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde sistem burada tamamen devreye girmiş olacak. Hem mevcuttaki öğrencilerimiz bundan faydalanmış olacak hem de toplumdaki kısmen dezavantajlı dediğimiz üniversiteye gelememiş, kırsalda kalmış bir meslek sahibi olma konusunda çeşitli zorluklar yaşayan gençlerimizi meslek sahibi yapacağız."