IRI İstanbul’un 10 Yıllık Başarısı

Uluslararası iş dünyasında kurumsal tescilin ön saflarında yer alan, kurumsal kayıt hizmet sağlayıcısı International Registries, Inc. (IRI), İstnabul Bölge Müdürü Özgür Aşık 10. yılları kapsamında bir değerlendirme yaptı.

International Registries, Inc. (IRI) 2011 yılında İstanbul ofisini açtığında, Marshall Adaları Cumhuriyeti (RMI) Sicili, dünyanın en kaliteli ve lider sicili olarak kabul edilmişti.

Türk armatörlerine ve işletmecilerine servis IRI Piraeus ofisi tarafından sağlanmaktaydı; ancak IRI üst yönetimi, Türkiye pazarının özel bir hizmet ve destek ekibine ihtiyacı olduğunu fark etti. Yerel destek ve hizmete yapılan bu yatırım, dünya çapındaki teknik, emniyet, idari ve kurumsal destekle, IRI'nin İstanbul ofisinin uzun vadeli başarısını garantiledi. 2019 yılında, Türk Armatörler Birliği, RMI'nin Türklere ait gemiler için en büyük ikinci bayrak devleti olduğunu bildirdi.

Dünya Çapında Ticari Operasyonlar Direktörü / Genel Müdür Theo Xenakoudis, “Türk denizciliği IRI ve RMI Sicili için önemlidir. Yerel varlığımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz ve RMI Sicilindeki kaliteli Türk gemilerinin sayısını daha da artırmaya çalışacağız” dedi.

Türkiye’nin önemli deniz trafiğine ve son derece yoğun limanlara sahip iki kıtanın kavşağında yer aldığını kaydeden IRI İstanbul Bölge Müdürü Özgür Aşık, “Türkiye, aynı zamanda çok önemli bir gemi inşa ve gemi geri dönüşüm merkezidir, bu nedenle 2011'de, iyi yetişmiş ve yüksek tecrübeye sahip bir ekiple dolu bir yerel ofis açmak, bölgedeki farklı gemi tiplerini, sahiplerini ve operatörleri desteklememizi sağladı. Bu öncelikli desteğimiz, bizi Türk gemi sahipleri için en büyük ikinci bayrak haline getirdi” dedi.

İstanbul ofisinin son on yılda hem kurumsal hem de denizcilik müşterilerine hizmet vererek önemli ölçüde büyüdü. Aşık ve altı kişilik ekibi, son birkaç yılda yatlar da dahil olmak üzere yeni kayıtlı gemilerin sayısında önemli bir artış gördü. Aşık, bu gelişmeyi son birkaç yılda önemli sayıda yeni inşa edilen yoğun Türk tersaneleri için yerel desteğe sahip olmasına bağlıyor.

“Yıllık Emniyet Denetimleri (ASI), Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu (ISM) ve Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenliği (ISPS) Kodu denetimleri ve Denizcilik Çalışma Sözleşmesi, 2006 (MLC, 2006) yapmaya uygun iki kurum içi kaynağımız var” diye konuşan Aşık, "Dünya çapında 26 diğer IRI ofisi ile, doğru uzmanı doğru projeye getirebiliyoruz ve müşterilerimizin projelerinin özellikleri veya konumu ne olursa olsun en yüksek kalitede ekibe sahip olmalarını sağlıyoruz" diye devam etti.

Dekarbonizasyon ve yeşil nakliyeye küresel odaklanma Türkiye'de hissediliyor. Aşık'ın ekibi, uluslararası düzenlemelere yüksek düzeyde uyum sağlamak için müşterilerle yakın işbirliği içinde çalışıyor. Bu çabalar, en yenilikçi alternatif ve yenilenebilir enerji projelerine kadar uzanıyor.

Aşık konuşmasının devamında şöyle konuştu: “Türk armatörleri özellikle temiz endüstri ve yeşil enerji kaynakları aramaya devam ederken anlayışlı ve kaliteli bayrak devleti desteğinin ve uzmanlığının önemini biliyor. Dünyanın en genç ve en yeşil filosu ve Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik'in (USCG'nin) QUALSHIP 21 programında art arda 17 yıl geçirmeyi başaran tek sicil olarak, RMI Sicili, destek, hizmet ve yardımcı olmak için iyi bir konumdadır. Sürdürülebilir bir denizcilik endüstrisini destekleyen yenilikçi teknolojiler ve tekniklerdir. Dünyanın her yerindeki Türk sahipler ve operatörler, onlara başka hiçbir kayıt defterinin erişemeyeceği teknik destek ve hizmetle yardımcı olabileceğimizi ve bunu kendi yerel dillerinde ve saat dilimlerinde yapabileceğimizi biliyor.”

Son on yılın, RMI şirket kurulumlarına da bir artış getirdiğini kaydeden Aşık, “Piyasa koşulları değişiyor ve yatırımcılar Türkiye'de birçok fırsat görüyor. Adem-i merkeziyetçi, yönetimi yerele çeken yapımız, modern ve profesyonel kurumsal hizmetlerimiz ve küresel uzmanlığımız, yatırımcıları ve girişimcileri kendine çekmekte” dedi.

IRI İstanbul'un başarısı sorulduğunda, ekip çalışmasının altını çizen Aşık, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Müşterilerimiz, IRI ile ekip çalışmasını görebilir, hissedebilir ve deneyimleyebilir. IRI İstanbul'un, müşterilerin hızlı bir şekilde güvenilir cevaplar, çözümler, destek ve rehberlik almasını sağlayan, kurumsal ve denizcilik uzmanlarından oluşan geniş, son derece deneyimli bir ekibin parçası olduğunu biliyorlar. Müşterilerimiz son 10 yılda, sadece İstanbul'da değil, dünya çapında ekiplerinin bir parçası olduğumuzu anladılar.”

Vira Haber