Med Marine, Med Yarımca'yı sattı

Med Marine, Türkiye operasyonlarında kullandığı Med Yarımca adlı 25 metrelik ve 70 ton çekme gücüne sahip ASD römorkörünü Mexica’s Snekke S.A’ya sattı. Ereğli Tersanesi’nde Med Marine için inşa edilen MED YARIMCA isimli römorkörün Adı RPM MANZANILLO olarak değiştirilirdi. RPM MANZANILLO Meksika’daki Manzanillo limanında çalışacak. Böylece son satışla beraber Med Marine’in 3 römorkörü Güney Amerika’da çalışmış olacak.

Vira Haber