Mersin Limanı genel müdüründen 'kör nokta' açıklaması

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) Genel Müdür Johan Van Daele, CHP’li Mahir Polat ve Alpay Antmen’in Mersin Limanı’yla ilgili iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Daele, 11 Mayıs 2007 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile imzalanmış olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi gereğince, şirketin tüm faaliyetlerini, kanunlar çerçevesinde ilgili kamu kurumlarının gözetim ve denetiminde sürdürdüğünü kaydetti.

“559 KAMERA İLE KESİNTİSİZ İZLENİYOR”

Sadece limancılık faaliyetlerini yürütmekle sorumlu olan şirketlerinin, basında yer alan söz konusu açıklamanın içeriği ile herhangi bir ilgisi ve bağlantısının olmadığını söyleyen Daele, “Güvenlik tehditlerini tespit etmek/değerlendirmek ve uluslararası ticarette kullanılan gemileri ve liman tesislerini etkileyen güvenlik tehditlerini önleyici önlemler almak amacı ile IMO’nun (Uluslararası Denizcilik Örgütü) ISPS (Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenliği) kuralları gereğince, Mersin Limanı sınırlarında gerçekleştirilen her türlü yükleme/tahliye operasyonları, kapı giriş-çıkış operasyonları, gemi yanaşma/ayrılma veya yükleme/tahliye operasyonları, konteyner iç dolum/boşaltım hizmetleri ve diğer bütün terminal hizmetleri, şirketimizin güvenlik birimi tarafından 559 adet kamera ile kesintisiz olarak 7/24 izlenmektedir” dedi.

Daele, kayıt altına alınan görüntülerin Mersin Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Gemi Kontrol Birimi, Mersin Gümrük Müdürlüğü, Gümrük Kapılar Personelleri, Mersin Deniz Polisi, Mersin Limanı B Kapı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Binası CCTV personeli, Mersin Emniyet Müdürlüğü Liman Narkotik Büro Amirliği ve Ankara Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ile eşzamanlı olarak paylaşıldığını vurguladı.

Daele, ayrıca Ankara Gümrük Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine 19 adet ilave dome kamera satın alınarak belirlenen yerlere monte edildiğini ve kendilerince alınan önlemlere ek olarak, şirketçe izlenemeyecek şekilde bu kameraların tüm kontrollerinin de kendilerine verildiğini belirtti.

Johan Van Daele, limanın herhangi bir alanında kör nokta bulunmadığının da altını çizerek şöyle devam etti:

“Bununla birlikte kanuni yükümlülüğümüz olan ‘30 günlük’ kamera kayıtlarının depolanma süresi, şirketimizin tüm paydaşlarına eksiksiz ve güvenilir hizmet sunabilmek amacıyla yapmış olduğu yatırımlar neticesinde ‘60 güne’ çıkarılmıştır. Gündeme getirilen ‘Kopya mühür’ konusunun da şirketimiz ile herhangi bir bağlantısı kesinlikle söz konusu değildir. Liman içerisinde bulunan hiçbir konteynerin mührü, Mersin Gümrük Müdürlüğü onayı olmadan değiştirilemez, kırılamaz veya herhangi bir müdahaleye tabii tutulamaz. Mersin Gümrük Müdürlüğü onayı doğrultusunda hizmet verilen veya verilecek olan tüm mühür işlemleri, Gümrük memuru kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Mühür sürecinde şirketimizin herhangi bir yetkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Yukarıda yaptığımız, yasalara dayanan ve ispatlanabilir açıklamalardan da anlaşılacağı üzere şirketimiz, 2007 yılından bu yana şeffaf ve hesap verebilir kurum kültürü doğrultusunda, tüm faaliyetlerini kanunlar çerçevesinde tam ve eksiksiz şekilde yerine getirmektedir.”

Vira Haber