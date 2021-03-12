Mersin Limanı'na Aynı Anda İki Mega Konteyner Gemisi Yanaşabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verdiği bilgiye göre, Mersin Uluslararası Limanı, 112 hektar alanıyla Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip limanı olma özelliğini taşıyor. Burası aynı zamanda dünyanın da en büyük konteyner limanları arasında 97'nci sırada bulunuyor.

Türkiye'nin çok amaçlı en büyük limanı niteliğindeki Mersin Uluslararası Limanı'nda, konteyner, genel kargo, proje kargo, Ro-Ro kargo, ÖTV'siz akaryakıt, dökme katı yük, gemiden konteynere kuru dökme yük boşaltımı, dökme sıvı yük, yolcu gemileri, deniz (pilotaj, römorkaj, palamar) gibi hizmetler aynı sahada verilebiliyor.

Liman, coğrafi konumu, kapasitesi, geniş hinterlandının yanı sıra yurt içi ve dışına olan çok modlu bağlantı kolaylığının sağladığı avantajlarla, yalnız Türkiye'nin değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz'in de lider limanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Orta Doğu ve Karadeniz ile aktarma ve hinterlant bağlantılarıyla Akdeniz Bölgesi'ndeki ana konteyner limanlarından biri olan Mersin Uluslararası Limanı, modern altyapısı ve ekipmanları, geniş depolama sahaları, yetişmiş insan kaynakları ve serbest bölgeye yakınlığıyla Türkiye'nin ihracat ve ithalat hacminin önemli bir kısmını karşılıyor.

Yurt içine ve Orta Doğu ülkelerine kara, hava ve demir yollarıyla bağlanan liman, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin (Ankara, Konya, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Elazığ) ithalat ve ihracat kapısı olmasının yanında Türkiye'nin sanayileşmiş kentleri ile Suriye, Irak gibi sınır komşusu olan ülkelere transit merkezi konumunda bulunuyor.

PROJENİN SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR

Limanda, komşu ülkelerin gelişmekte olan yük trafiğinden daha fazla pay alabilmek için gemi ve kapasite beklentilerini karşılamak amacıyla sürekli gelişim hedefleniyor. Yapılacak genişletme projesinin tamamlanmasıyla limanın 880 metrelik rıhtımına, 2 adet 400 metrelik mega konteyner gemisinin aynı anda yanaşabilmesinin sağlanması amaçlanıyor. Projeyle rıhtımın konteyner kapasitesi 800 bin TEU'dan 1,8 milyon TEU'ya, toplam liman konteyner kapasitesi ise 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya ulaşacak.

Limanda genişletme projesinin yapımına yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil araismailoğlu'nun katılacağı törenle başlanması planlanıyor.

ATATÜRK PARKI'NA ZARAR VERİLECEĞİ İDDİASINA YANIT

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, limanın genişletme çalışmalarına ilişkin, "Mersin Limanı'nı genişletme bahanesiyle Atatürk Parkı'nı limana katma derdindeler. Burada amaç limanı büyütmek değil. Tabii ki en büyük amaçları rant ama daha da önemlisi Atatürk'ün adını Mersin'den silmek." iddiasında bulunmuştu.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) ise yaptığı açıklamada şu yanıtı verdi:

"Projenin Atatürk Parkı'na zarar vereceğine dair yapılan açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Proje, Mersin Limanı ve Mersin'in lider konumunu korumak için bir zorunluluktur ve tamamen yasalar çerçevesinde kente kazandırılacaktır."

Vira Haber