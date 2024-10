Mersin'de 'Uluslararası 7. Altın Kanca Surfcasting Turnuvası' Düzenlendi

Ata Kamp alanında gerçekleştirilen etkinlikte, 240 katılımcı kancalarını birinci olmak için salladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Akdeniz Olta Balıkçıları Derneği tarafından Ata Kamp alanında 'Uluslararası 7. Altın Kanca Surfcasting Turnuvası' düzenlendi. Silifke Belediyesi de destek verdiği turnuvada, resmi sirkülerdeki boyutlara göre en çok balığı tutan ilk 3’e ödül verildi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen 240 katılımcı kancalarını birinci olmak için salladı. 3 bin 500 metrelik alanda yapılan turnuvaya, Azerbaycan ve Kıbrıs’tan da balıkçılar katıldı.

Sabaha kadar olta atan yarışmacılardan birinciliği OSKOBDER üyesi Zekeriya Tatlı ve Habil Öksüz aldı. İkinciliği Bursa Surfcasting ekibinden Naci Demirci ve Nihat Taşaelde ederken, üçüncülük ise Osmaniye Surfcasting ekibinden Özgür Göktürk ve Osman Aksoy’a gitti. Büyük Balık Ödülü Ali Önal ile Ramazan Turzap’a verildi. Kazananlara para ödülünün yanı sıra plaket, madalya ve değişik hediyeler takdim edildi



"240 sporcu katılım sağladı"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, 12-13 Ekim'de düzenlenen uluslararası turnuvaya 240 sporcunun katılım sağladığını söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sporun farklı alanlarında büyük organizasyonlar yaptıklarını ifade eden Taşkın, "Bunlardan biri de Uluslararası Altın Kanca Surfcasting Turnuvası organizasyonu. Katılımcılar sahil boyunca yaklaşık 3 bin 500 metrelik alanda kancalarını birinci olmak için salladı" dedi. Organizasyona katılan herkesin mutlu ve keyifli olduğunu dile getiren Taşkın, etkinliğe katkı sunan Silifke Belediyesi’ne de teşekkür etti.



"Bu tür organizasyonlar her zaman desteklenmeli"

Osmaniye’den turnuvaya katılan OSKOBDER üyesi Zekeriya Tatlı, Osmaniye’de henüz yeni bir dernek olduklarını belirtti. Azerbaycan’da uluslararası bir yarışma olmak üzere 3. yarışmaya katıldıklarını ifade eden Tatlı, "Çok şükür 3 yarışmada da derece elde ettik. Burada da birinci olduk" diye konuştu.

Turnuvada ikinci olan Bursa Surfcasting takımından Nihat Taşa da kupayı Bursa'ya götürdükleri için mutlu olduklarını kaydetti. Zorlu bir turnuva olduğunu vurgulayan Taşa, "Sabaha kadar bir saniye bile durmadık desem yeridir. Balığı bulmak zor oldu. Bu bir ekip işiydi" dedi. Mersin’e 2. gelişi olduğunu ifade eden Taşa, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Turnuvada üçücnü olan Osmaniye Surfcasting Balık Spor Kulübü Başkanı Özgür Göktürk ise Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sporun her alanındaki organizasyona destek vermesinin önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların her zaman desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

