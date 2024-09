Mıknatıs ile Gölden Dip Avcılığı Yapan Adam, Silah, Bisiklet Gibi Çeşitli Eşyalar Buluyor

Mıknatısı ile daha önce silah, bisiklet, scooter, at nalı, kilit ve birçok çeşit eşya bulan Elmaslı, bulduğu eşyaları ise saklayarak koleksiyon yapıyor.



İstanbul Küçükçekmece'de şoförlükten emekli olan Yılmaz Elmaslı, yaklaşık bir yıldır mıktanıs ile dip avcılığı yapıyor. Hobi olarak yaptığını söyleyen Elmaslı, Küçükçekmece gölü başta olmak üzere birçok göl ve deniz kıyısında çalışıyor. Gölde daha önce mıknatısla üç adet silah bulduğu belirten Elmaslı, silahları polis ekiplerine teslim ettiğini söyledi. Bunun dışında gölden 16 adet bisiklet, scooter, at nalı, çaydanlık, tekerlek, saat, kurşun, çakmak gibi eşyalar da bulan Yılmaz Elmaslı, bulduğu eşyaları koleksiyon yaparak saklıyor.



“Bulduğum 3 adet silahı polis ekiplerine teslim ettim”

Dip avcılığını yaklaşık bir yıldır hobi olarak yaptığını belirten Yılmaz Elmaslı, “Emekliyim. Hobi olarak mıknatısla deniz, göl, nehirlerde dip avcılığı yapıyorum. Herhangi bir ticari düşüncem yok. Yaklaşık bir yıldır yapıyorum. Biz deniz kenarında büyüdük. Denizi seviyoruz. Ben aynı zamanda dalıyorum. Denizde o kadar çok pislik var ki. Kim atıyor? Maalesef biz atıyoruz. Ben de yurt dışında dip avcılığı yapanları internette gördüm. Bir mıknatıs aldım. 16 tane bisiklet buldum. At nalı, yüzlerce kilit buldum. Halatlar, deniz çabaları ve silah buldum. Bulduğum 3 adet silahı devlete teslim ettim. Polis arkadaşlar çok kibar davrandı. Teşekkür ettiler. Ben yine canım sıkıldıkça göle, denizlere gidiyorum. Hiç boş çıktığım yoktur. Büyükçekmece gölü, Selimpaşa, Silivri limanlarına, Şarköy'e ve Küçükçekmece gölüne gidiyorum. Ben eski eşyaları toplayıp koleksiyon yapıyorum. Örneğin at nalından 15 tane çıkardım. Saklıyorum” dedi.

