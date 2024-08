Milyonluk Yatırım Yapılan Limanda Balıkçı Tekneleri Karaya Oturma Tehlikesi Yaşıyor

Hafriyatın denize akması sebebiyle, 10 milyon liralık soğuk hava deposu ve mezat alanları yapılan limanda balıkçı tekneleri karaya oturma tehlikesi yaşıyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesiyle Çatalağzı beldesi arasında yapımı devam eden tünel çalışmalarından çıkan hafriyatlar, tünelin bağlanacağı sahil yolu ve kavşak çalışmaları için ilçe girişindeki sahile döküldü. Ancak doldurulan alandaki hafriyatlar; önlem alınmayınca dalgalarla birlikte denize aktı.

Büyük balıkçı teknelerinin Batı Karadeniz'de Karadeniz Ereğli limanından sonra girebildiği tek liman olan Kilimli Limanının girişindeki derinlik 5 metreden 2 metreye kadar sığlaştı. Dolgu sebebiyle liman ağzında plaj oluşurken vatandaşlar da denize girmeye başladı.

Liman girişinin adeta bir vadiye dönüştüğünü ifade eden Kilimli Balıkçılar Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, "Şu anda denizin üzerinde olmamız gereken yerdeyiz. Tünel inşaatından kaynaklı toprak, taş ve kum birikintileri dolgularla beraber limanın ağzı kapanmak üzere. Sezonumuz başlayacak. Burası balıkçı barınağı, İstanbul, Ege, Marmara'dan gelen balıkçı teknelerini biz bu limanda ağırlıyoruz. Batı Karadeniz'de iki tane balık boşaltma alanımız var. Birisi Karadeniz Ereğli limanı diğeri de burası. İyice sığlaştı barınak dolgulardan dolayı. Tünelin içinden akan atık su dere pisliği tarzında denize ulaşıyor. İlerisinde de çocuklar denize girmeye çalışıyor. Burada ne ararsanız var. Mikrobiyolojik atık, dinamit ve demir atığı; aklınıza gelebilecek bütün pislik burada" dedi.

Limanın derinliğinin yaklaşık 5 metre olması gerektiğini belirten Aksu, "Şu an 2,5 ila 2 metreye kadar düştü. Geçen sene bile gırgır tabir ettiğimiz tekneler oturma tehlikesi geçirdi. Hatta birkaç tanesi de oturdu. Bu sene neler yaşayacağız bilmiyoruz. En ufak bir fırtınada o dağ birikintisi dalgalarla birlikte limanın içerisinde doldurmuş olacak" diye konuştu.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte kooperatifin soğuk hava deposu ve mezat alanı yapıldığını ve bu yatırımın yaklaşık 10 milyon lira olduğunun altını çizen Aksu, "Yatırımlar oldu. Ortalama 10 milyon liralık yatırım oldu. İlk projemiz soğuk hava depolarıydı. Bir taraftan yatırım yapıyoruz; kullanabilelim. İç piyasaya hakim olalım diye... Bir taraftan da tutulan balığı getiren teknelerden alamayacak pozisyona geliyoruz" diye konuştu.

Mağduriyetlerini yetkililere ilettiklerini söyleyen Aksu, "Onlar da geldiler ölçüm ve incelemelerini yaptılar. Şu an herhangi bir sonuç da görmedik. Yol olmasını biz de istiyoruz. Yol olmasın diye bir derdimiz yok. Ama önce deniz tarafını büyük taşlarla, tahkimatla, betonla onarıp ondan sonra bu dökümün yapılması lazımdı. Şu anda toprak direk denize atılıyor. Ben inşaat mühendisi değilim ama muhakkak bunun önlemi vardır. Bloklarla muhakkak tahkimat yapılmalıydı. Şu an limanın içinde kumsal var plaj gibi" diye belirtti.

Vira Haber