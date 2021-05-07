MIP, Asya-Avrupa Hattından Daha Çok Pay Alacak

Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik konum ve coğrafi yapı avantajı ve çok amaçlı hizmet yapısı, hinterlandına olan alternatif intermodal bağlantıları ile bölgesel ticaretin önemli unsurlarından biri haline gelen Mersin Uluslararası Limanı’nı Doğu Akdeniz’in en önemli aktarma merkezlerinden biri haline getirecek yatırımlar sürüyor.

Dünya gazetesinden Mehmet Nabi Tabuk’un haberine göre Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP), mevcut konteyner elleçleme kapasitesini 2,6 milyon TEU’dan 3,6 milyon TEU’ya çıkaracak Genişleme Projesi (EMH2) yatırımına tam gaz devam ederken, Orta Asya ve Uzak Doğu’yu Türkiye ve Mersin’e bağlayan BTK hattı ile denizyoluna alternatif olarak ortaya çıkan demiryolu bağlantısı için de çalışmalar sürüyor. Ayrıca devlet tarafından yatırıma devam edilen demiryolu bağlantılı lojistik köylerin de tamamlanmasıyla MIP’nin sahip olduğu küresel bağlantıları daha da güçlenecek ve lojistik zincirin en önemli halkalarından biri haline getirecek.

Asya ile Avrupa güzergâhındaki transit yük taşımacılığında özellikle Akdeniz limanları aktarma limanları olarak öne çıkarken, MIP’nin bölgedeki en büyük rakipleri ise İtalya’nın Gioia Tauro, Malta’nın Marsaxlokk, Yunanistan’ın Pire, Mısır’ın Port Sait limanları.

AYNI ANDA 2 MEGA GEMİYE HİZMET SAĞLAYABİLECEK

Mersin Uluslararası Limanı’nın sahip olduğu stratejik konumu sayesinde Türkiye, komşu ülkeleri ile Orta Asya, Kafkasya Bölgesi ve Kuzey Kıbrıs için de dünyaya açılan kapı vazifesi gördüğünü söyleyen MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, 2022 yılında bitirilmesi planlanan EMH2 yatırımının tamamlanmasıyla aynı anda 2 mega gemiye hizmet sağlayabileceklerini, bu sayede Doğu Akdeniz’deki özellikle transit taşımacılıktan daha fazla pay alabileceklerini belirtti. EMH2 Projesi’nin ayrıca Mersin Uluslararası Limanı'nda sonraki dönemlerde yapılacak yatırım çalışmalarının başlangıcı olacağını dile getiren Johan Van Daele, “Mevcut EMH rıhtımımızı 380 metre denize doğru uzatarak düşük su derinliği olan rıhtımlarımızı genişletiyoruz. EMH Terminali’nin uzatılmasıyla günümüzde dünyanın en büyük gemileri olan 400 metre uzunluğundaki iki mega gemiye aynı anda hizmet verebilecek ve gemi bekleme sürelerini optimize edebileceğiz. Ayrıca yatırımın sonunda artan direkt servis sayısı ve rıhtım kapasitesi ile birlikte sağlanan ölçek ekonomisi ile daha rekabetçi navlunlar ve daha kısa transit süreleri söz konusu olacaktır” dedi.

MIP’nin 2020 yılında 3 binin üzerinde çalışanı ile Türkiye limanları arasında 2 milyon TEU konteyner elleçleme seviyesini aşan ilk liman olduğunu anımsatan Johan Van Daele, başlattıkları dijital dönüşüm yatırımlarının yanında kağıtsız-doküman sistemi sürecine geçmeyi planladıklarını belirtti. EMH2 projesi ile paralel olarak gerçekleştirecekleri Kapı Projesi ile de Mersin Uluslararası Limanı’na direk otoban bağlantısı sağlayacaklarını ifade eden Johan Van Daele, bu sayede liman içi ve dışında araç bekleme sürelerinin azalacağını aynı zamanda şehir trafiğinin liman kaynaklı sıkışık kısmının da çözüme kavuşturulacağını belirtti. Daele Kapılar Projesi’nin 6 giriş ve 6 çıkıştan oluşacağını aktardı.

Vira Haber