Mısır ilk Gowind korvetini denize indirdi

Mısır Silahlanma İdaresi, Fransız Naval Grubuyla (daha sonra DCNS ) Temmuz 2014 tarihinde Fransa'nın kuzeybatısındaki Lorient Tersanesinde bir adet Gowind 2500 (El Fateh) tasarımı ve inşası için bir sözleşme imzaladı. Sözleşme ayrıca, takip eden üç korvet için malzeme tedarikini ve ASY'nin ülke içinde üç müteahhitlik gemisi inşa etmesini sağlayacak bir teknoloji anlaşması transferini de içeriyordu.

Gowind 2500 tasarımının daha büyük bir versiyonu Malezya Kraliyet Donanmasının Kıyı Savaş Gemisi programı için temel oluşturuyor.

Vira Haber