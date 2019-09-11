“Müşteriler sadece ürün değil,çözüm bekliyor”

Denizcilik sektörünün lider boya firması Jotun dünyada ses getiren başarıları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Jotun’un bu başarısının arkasındaki isim Jotun Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Deniz Satış Direktörü Hakan Özan'ın başarısı büyük.

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