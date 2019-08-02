NATO ve müttefiklere Tideforce’den destek

Kraliyet Donanması, dünyanın dört bir yanında görev yapan gemilerine lojistik destek sağlayacak olan yeni platformun teslim alındığını açıkladı.

Birleşik Krallık, dost ve müttefik ülkeler ile NATO unsurları gibi platformlara yakıt, gıda, içme suyu, mühimmat ve muhtelif malzemelerin ikmali için inşa edilen açık deniz ikmal gemilerinin dördüncüsü Portland’da hizmete girdi. RFA Tideforce (A139) olarak adlandırılan Tide sınıfı platform, yaklaşık 37 bin tonluk deplasmana sahip. Zorlu deniz koşullarında dahi aynı anda üç gemiye ikmal desteği sağlayabilen Tide sınıfı platformlar, Güney Kore'de inşa edildi.

200 metre uzunluğunda ve 28 metre genişliğinde olan Tide sınıfı açık deniz ikmal gemileri, saatte bin 500 metreküp yakıt aktarımı sağlayabiliyor. Karakol ve insanı yardım görevlerini de icra edebilen gemide, tam teşekküllü bir revir de mevcut. Gemiler, uçak gemisi görev gruplarına ikmal desteği sağlayabilecek kabiliyette.

Kraliyet Donanması'nda faaliyet gösteren HMS Queen Elizabeth (R08) uçak gemisi ve inşa faaliyetleri devam eden kardeş platform HMS Prince of Wales (R09), konvansiyonel tahrik sistemine sahip olduğundan dolayı Tide sınıfı gemiler, Birleşik Krallık için stratejik önem taşıyor.

Vira Haber