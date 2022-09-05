Nb 67 VEA Balıkçı Gemisi Suya İndirildi

Özata Tersanesi tarafından inşa edilen NB67 Vea balıkçı gemisi, Sawicon Design tarafından Vea AS için inşa edilmiş modern bir trawler / purse seiner balıkçı gemisidir. 67,60 metre uzunluğunda ve 14,50 metre genişliğindeki gemi, 1700 m3 kapasiteli RSW tankları ile soğutulmuş deniz suyunda balık taşıyor.

Vea, Norveç balıkçıları arasında tekne boyutu, RSW tank kapasitesi ve balık avlama teknikleri açısından en çok tercih edilen balıkçı teknesi türüdür. Vea'nın güvertesinde Karmoy tarafından sağlanan yeni, modern balıkçılık ekipmanları ve MMC tarafından teslim edilen Ozon üretim ve izleme sistemi bulunuyor.