Arkas AEGEAN Link Regatta'nın 2022 Şampiyonu Belli Oldu

IRC ve Destek sınıflarında 38 teknenin katıldığı yarışın overall birincisi Baby Dracula, ikincisi Arkas Mat Sailing Team, üçüncüsü ise Corendon Cheese oldu.

EAYK (Ege Açıkdeniz Yat Kulübü), Çeşme Marina ve Arkas iş birliğinde düzenlenen; Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesi’nin destekleriyle yapılan Arkas Aegean Link Regatta, bu yıl da denizde renkli görüntülere sahne oldu.

Çeşme ve Ilıca açıklarını yelkenlerle donatan yarışa bu yıl 38 adet tekne ve 300 civarında yarışçı katıldı. IRC A 0-1-2-3-4, IRC B ve Destek 1-2 kategorilerinde yarışan takımlar 3 gün süresince toplam 5 yarışta Çeşme Boğazı, Ilıca Koyu ve Çeşme - Alaçatı güzergahında özledikleri rüzgarla buluştular.

3 gün boyunca gerçekleştirilen 5 yarışın sonunda her kategorinin 1., 2. ve 3.’leri ile birlikte Overall kategorisinde de ilk 3 ekip kupalarına kavuştu. Yarış sonuçlarına göre overall birincisi Baby Dracula, ikincisi Arkas Mat Sailing Team, üçüncüsü ise Corendon Cheese oldu.

Çeşme Marina’da yarış dönemine özel düzenleme yapılarak tek bir pontonda bağlanan tekneler birbirinden güzel karelerle renkli görsellere sebep oldular. Çeşme Marina Yacht Clup’ta gerçekleşen açılış kokteylinde yarış öncesi bir araya gelen ekipler enerji depoladı. Çeşme Marina Genel Müdürü Bora Ergezgin; “Pandemi kısıtlamalarından sonra ilk defa tam anlamıyla gerçekleşen bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Organizasyonun profesyonelce geçmesini sağlayan başta Çeşme Marina çalışanlarımız olmak üzere tüm hakem heyeti, EAYK ve Arkas ekipleri ile tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.”

Yuzu Beach’te gerçekleşen kapanış ve ödül töreninde Overall kupasını kazananlara kupalarını Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü Başkanı Dr. Akif Sezer takdim etti.

KEYİFLİ BİR YARIŞ DÖNEMİ DAHA GERİDE BIRAKILDI

Baş Hakem Eşref Uzun, tüm yarış brifinglerini her sabah WhatsApp üzerinden online yaptı. Arkas Aegean Link Regatta’nın ilk gününde Çeşme – Alaçatı güzergahında Rota- 1 kartı uygulanarak yarışan ekipler, finish alıp marinaya döndüklerinde, düzenlenen mini etkinlikle yorgunluklarını attılar. İlk gün yapılan tek yarışla belirtilen sürede finişe ilk ulaşan takım Arkas Blue Moon teknesi oldu.

İkinci gün mevcut güneyli rüzgarla birlikte Ilıca rotasında hem uzun parkur hem de koy içi yarışlar olmak üzere 2 yarış yapıldı. İkinci gün sonu Overall’da Corendon Cheese, Borusan Racing Evolution ve Baby Dracula ilk üç oldu. Yarışın üçüncü gününde Çeşme Boğazı’nda orsa-pupa yarışı ile Rota – 5 kartı uygulandı. Baş Hakem Eşref Uzun; “Son yarışın son startı güzeldi ve rüzgarın stabil olması idealdi. Keyifli bir yarış dönemi oldu.” Diye belirtti

ARKAS AEGEAN LİNK REGATTA 2022 SONUÇLARI

IRC A 0

1. Arkas Mat Sailing Team

2. Team Spirit

3. Lemon Sailing

IRC 1

1. Borusan Racing Evolution

2. Team Linea Rossa

3. Sailmaster İzocam

IRC 2

1. Baby Dracula

2. Corendon Cheese

3. Eshquia – VMG Yelken

IRC 3

1. Zamazingo/Doğan Sailing

2. Kırmızı 1

3. Pearl M

IRC 4

1. Cygnus

2. Dawn

3. Rengareng

IRC B

1. Goodday Sunshine

2. Shakara

3. Ankara Yelken Kulübü - Kairos

DESTEK 1

1. Aleksandre Dreams

2. Duygu 7

3. Tayfun

DESTEK 2

1. Auriga

2. İlli Billy

3. Tophaneli İsmail Hakkı