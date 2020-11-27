Ortaokul Öğrencilerinden Uluslararası Çevre Başarısı!

Hisar Okulları ortaokul öğrencileri Bilim Kıvılcımları (Science Sparks) Kulübü olarak hazırladıkları Yaşayan Su projeleri ile dünyada ve Türkiye’de ödül aldı. Çevre gönüllüsü öğrenciler, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedeflerinden Temiz Su ve Sanitasyon, Sorumlu Üretim ve Tüketim ile Karasal Yaşam hedeflerine yönelik hazırladıkları projelerinde yağmur suyu hasadı, yağmur bahçesi, gri su arıtımı, sanal su bilinçlendirme kampanyası, kardeş okul ziyaretleri ve akran eğitimi gibi aktivitelerde bulundular. Öğrenciler çalışmalarını tanıtmak ve çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla “YAŞAYAN SU” adında Türkçe ve İngilizce bir bilgilendirme sitesi de hazırladılar. Yaz döneminde Global Social Leaders (Global Toplumsal Liderler) yarışmasında "Sustainability Award" (Sürdürülebilirlik Ödülü) alan proje geçtiğimiz ay WWF Doğa Öncüleri Türkiye Programında ilk 25 proje arasına seçildi.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ

Ortaokul Bilim Kıvılcımı (STEM Science Sparks) Kulübü öğrencileri uzaktan eğitim sürecinde yarı finalist oldukları Global Social Leaders yarışmasında “Sürdürülebilirlik Ödülü” (Sustainability Award) almaya hak kazandılar. Öğrencilerin projelerinin detayı GSL web sitesinde erişime açık olarak paylaşıldı. (https://www.globalsocialleaders.com/living-water/)

Öğrenciler yaz döneminde de GSL Festival @Home etkinliğine katılım sağlayarak projelerini paylaştılar.

HİSAR OKULLARI BİLİM KIVILCIMLARI KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ WWF DOĞA ÖNCÜLERİ TÜRKİYE PROGRAMINDA DERECEYE GİREN İLK 25 PROJE ARASINDA YER ALDILAR

Ortaokul öğrencilerinden oluşan Bilim Kıvılcımları Kulübü WWF takımı öğrencileri, Yaşayan Su projesi ile katıldıkları "WWF Doğa Öncüleri Programı"nda da dereceye girdiler. 40 Lise ve 78 Ortaokul arasından seçilen ilk 25 okul arasına girmeye hak kazanan proje, Ortaokullar arasında da 9. oldu.

DÜNYAMIZIN KAYNAKLARINI SORUMLU KULLANMA BİLİNCİNİ ERKEN YAŞTA VERMEK ÇOK ÖNEMLİ

Hisar Okulları Ortaokul Müdürü Betül Gökkaya: “Hisar Okulları olarak öğrencilerimize erken yaşlardan itibaren çevrelerine karşı duyarlı ve sorumlu olmayı öğretiyoruz. Bu bilinçle donanan gençler yetişkinliğe eriştiklerinde sadece kendilerine değil çevrelerine de bu konularda yol gösteren olgun bir birey haline geliyor. Küçük yaşta oyunlarla anlattığımız bu gerçekleri, ilerleyen yıllarda sorumluluk alabilecekleri projeler ile pekiştiriyor ve kendi inisiyatiflerini kullanarak değişim yaratabileceklerini onlara gösteriyoruz. Fark yaratan öğrenme ortamlarına inanıyoruz, buna göre tek bilgi kaynağı öğretmen olmadığı gibi, tek öğrenme ortamı da okul değildir. Pandemi süreci de bunu bize bir kez daha kanıtladı. Önemli olan öğretmenlerin rehberliğinde çocuklarımızın öğrenmeyi öğrenerek, elde ettikleri kazanımları okul dışındaki sosyal ortamlarına taşıyabilmeleri ve bu tutumu kişiliklerinin bir parçası haline getirmeleridir. Bu bilinçle çocuklarımızın büyüdükçe evlerinde de birer çevre elçisi gibi hareket ettiğini memnuniyetle gözlemliyoruz.”

Vira Haber