OSKEM, 22 Plajda 100 Personel ile Hizmet Verecek

OSKEM ekipleri, yaz sezonu boyunca 22 plajda, 100 personel 5 jet ski ve 3 zodyak bot ve 1 adet ATV ile sahillerin güvenliğini sağlayacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte denize girmek isteyen vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir sezon geçirmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı OSKEM Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Fatsa ve Ünye ilçelerinde belirlenen plajlarda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak, 22 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek faaliyetlerine başladı.



Kadınlar plajında güvenliği ilçe belediyeleri sağlayacak

2024 yılı yaz sezonunda ilave plajlarla cankurtaran sayısını da artıran İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşların deniz aktivitelerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için 22 plajda 100 personel, 5 jet ski ve 3 zodyak bot ve 1 adet ATV ile hizmet verecek. Kadınlar plajının bulunduğu noktalarda ise güvenliği ilçe belediyeleri sağlayacak.

10 Haziran - 22 Eylül tarihleri arasında haftanın her günü saat 10.30 ile 19.00 arasında hizmet verecek olan OSKEM ekipleri, sahillerde tedbirleri üst düzeyde tutacak. Büyükşehir Belediyesi tüm plajlara yerleştirilecek uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ve gözetleme kulelerinin yanı sıra sıkı eğitimlerden geçen, alanında uzman cankurtaranlarla sorunsuz bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi geçen yıllarda başlattığı uygulamayı bu yıl da sürdürüyor. Denize girmenin tehlikeli olduğu alanlara QR kodlu yönlendirme tabelaları yerleştiren ekipler, vatandaşların güvenli plajlara yönlendirilmesini de gerçekleştirecek.



“Cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girin”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Müdahale ve Arama Kurtarma Şube Müdürü Ali Güneş, vatandaşları, eğlencesine gölge düşmemesi adına cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girmeleri konusunda uyardı. Güneş, “Sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşlarımız denize akın ediyorlar. Bizler de güvenli şekilde denize girmeleri için mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızı 22 adet plajımız dışında denize girmemeleri, cankurtaran hizmeti verilen alanlarda denize girmeleri konusunda uyarıyoruz. Bu alanlar dışında denize girmemelerini hayatlarını tehlikeye atmamalarını rica ediyoruz. Vatandaşlarımıza keyifli bir deniz sezonu diliyoruz” diye konuştu.



22 plajda güvenliği sağlayacaklar

Öte yandan ekipler, 3 ay boyunca Altınordu ilçesinde mavi bayraklı Cumhuriyet Plajı, Akyazı 2 Halk Plajı, Akyazı 1 Halk Plajı, mavi bayraklı Kumbaşı 1 Plajı, Kirazlimanı Halk Plajı, Kumbaşı 2 Halk Plajı, Perşembe ilçesinde Efirli Engelsizler Plajı, Çaka Beyaz Kum Plajı, Aktaşlar Halk Plajı, Efirli Halk Plajı, Fatsa ilçesinde Dolunay Çamlık Halk Plajı, Demas Halk Plajı, Ünye ilçesinde Kırkevler Halk Plajı, Çınarsuyu Halk Plajı, Fevzi Çakmak Halk Plajı, Nuriye Mahallesi Halk Plajı, Eski Kızılcakese Halk Plajı, Gülyalı ilçesinde Tepealtı 1 Halk Plajı, Tepealtı 2 Halk Plajı, Turnasuyu Kordon Halk Plajı, Çikolata Park Halk Plajında vatandaşların can güvenliğini sağlayacak.

