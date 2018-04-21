OTOKAR Tırhandil Cup 2018 Kış Trofesi V. Etap Yarışları başlıyor

Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından düzenlenen OTOKAR Tırhandil Cup 2018 Kış Trofesi’nin V. Etap mücadelesi 21-22 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Yarışların, hava şartları müsaade ederse hem Cumartesi hem de Pazar günü birer şamandıra ve birer, coğrafi yarış şeklinde yapılması planlanıyor.

Yarış öncesi genel brifing 21 Nisan Cumartesi sabahı saat 10.00’da Gemibaşı Restoran’da yapılacak. Start saati ise 11.30 olacak.

Mart ayında yapılan IV. Etap Ödül Töreni ilk gün yarışlarından sonra saat 18.30'da Trandil’i Pub’da gerçekleşecek.

Vira Haber