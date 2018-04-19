Sunreef Yachts’dan, dünyanın en gelişmiş katamaranı

Sunreef Yachts, 2014 Cannes Yachting Festival’da ilk açık plan foiling katamaran konseptini tanıttığından bu yana, mühendisleri ve tasarımcılarıyla, teknik açıdan dünyanın en gelişmiş çok gövdeli ve süratli teknesini piyasaya sürmek için çalışıyor.

Sunreef, yeni modelinin lansmanını Dubai Uluslararası Yat Fuarı’nda gerçekleştirdi. Katamaran gövdelerinin gelişmiş yapısı sayesinde 40 Open Sunreef Power, herhangi bir dengeleyici sisteme ihtiyaç duymuyor. Foiling ve planing olarak iki farklı versiyon halinde satışa sunulacak olan 40 Open Sunreef Power, ayrıca 2x435’den 2x860 beygirlik motor seçeneklerine kadar opsiyon sunuyor.

Katamaran, 60 knot üzeri süratlere rahatlıkla erişebiliyor. Foiling kanatlara sahip olan versiyonda 40 Open Sunreef Power, 25 knot üzeri süratlerde sudan yükselerek sürtünmeyi minimuma indirgiyor. Bu sayede dalgaların üzerinde etkilenmeden seyrederken, 60 knot’ın üzerinde muazzam yakıt tasarrufuyla seyredebiliyor.

Yeni 40 Open Sunreef Power, her iki yana doğru açılan hidrolik sistemli platformları sayesinde oturma alanlarını maksimize ederken, misafirlere su sporlarının tadını çıkarmak için olanak sağlıyor. Sportif koltuklarla döşenmiş dümen istasyonunda dokunmatik ekranlar dikkat çekiyor.

Baş tarafta ise yemek masası bölümü çok sayıda misafiri birlikte ağırlamaya fırsat sağlıyor. Baş taraf, alıcının isteğine göre fazladan bir kamara olarak da inşa edilebiliyor. Katamaranın gövdelerinin içinde ise, bir banyo ve kamara yer alıyor.

Teknik özellikleri:

Boyu: 13,1 metre

Genişliği: 5,2 metre

Su kesimi: 0,7 metre

Vira Haber