Perşembe İskelesi uzatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şu anki uzunluğu 148 metre olan Perşembe İskelesi için proje hazırlıyor. Hazırlanan proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. 2017’de başlatılan proje hazırlandıktan sonra uygulamaya geçilecek. Proje çalışmalarının yılsonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Bitirilen projenin hayata geçirilmesi içinse 2019 yılı ön görülüyor.

PERŞEMBE İSKELESİ TİCARİ İSKELE OLACAK

İlk etapta yürütülen çalışmalara göre Perşembe İskelesi’nde hem uzatma hem de dolgu işlemleri yapılacak. Buna göre Perşembe İskelesinin hem sağ hem sol hem de baş kısmından 30’ar metre dolgu yapılacak. Sonrasında ise iskelenin boyu 150 metre uzatılacak. Böylece iskelenin toplam boyu 300 metreyi geçmiş olacak. Bu uzatma ile birlikte büyük gemiler Perşembe İskelesine yanaşarak yük yükleme ve boşatma yapabilecek. Uzatma ile birlikte iskelenin uç kısmandaki derinliğin 13 metrenin üzerine çıkması bekleniyor. İskelenin yapılmasıyla ticari gemilerinin yaklaşabilmesi amaçlanıyor.

KUMBAŞI YAT LİMANI OLACAK

İskelenin dolgu kısmında da 60’ar metrelik rıhtımlar oluşacak. Bu alanlara da küçük tekneler barındırılabilecek. Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Efirli-Kambaşı Balıkçı Barınağı’nda kapasite artırımını ve yat bağlanabilecek alanlar oluşturulması içinde etüt projesi yapılması hedefliyor.

Vira Haber