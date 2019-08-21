Piri Reis Üniversitesi gemisi 6. seferine çıktı

Türkiye’nin denizcilik eğitimi veren tüm üniversitelerinden katılan öğrencilerin oluşturduğu kafileye gemi mürettebatı haricinde 8 denizci eğitimci iştirak ediyor.

İMEAK DTO desteği ile gerçekleştirilen bu seferde geminin eğitim gemisi olarak tescilli olması sebebi ile UAB Gemiadamları Yönetmeliği uyarınca stajyerlerin yapacak olduğu 1 günlük hizmet 1,5 gün olarak değerlendiriliyor. Dolayısı ile 40 gün sürmesi planlanan bu sefer hizmet olarak 60 gün sayılacak. Seferine İstanbul Boğaz geçişi ile başlayan geminin Kuzeyde Kilyos, Güney’de Çanakkale arasındaki seyir bölgesinde seferini sürdürmesi planlanıyor.

Öğrencilerin uygulamalı eğitim sorununa çözüm olarak gerçekleştirilen okul gemisi projesi, 2015 yılından beri denizcilik öğrencilerinin zorunlu staj için şirket bulma sıkıntısını çözüyor.

Staj seyrinde geminin kaptanlığını, Üniversite’nin kurucu vakfı TÜDEV’den mezun Ercan Taşkın üstlenecek.

Üniversite tarafından satın alınan Ankara Gemisi 1986 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin Denizyolları bünyesinde seferlere başlamış, uzun yıllar özellikle Akdeniz’de çalıştı. 2004 yılında özelleştirme süreci kapsamında Ankara Gemisi Denizciler A.Ş. tarafından satın alınmış yine benzer çerçevede seferler yaptı. Bu dönem zarfında özellikle dünyanın en önemli denizcilik fuarı olan Posedonia fuarına ülkemizi temsilen siyasiler, bürokratlar ve iş adamlarından oluşan katılımcılar ile Deniz Ticaret Odası’nın öncülüğünde katılım ve bayrak gösterdiğimiz gemidir Ankara Gemisi.

Ve yeni adıyla Piri Reis Üniversitesi Eğitim Gemisi, Deniz Ticaret Odası’nın ve DATİ Holding’in finans desteği ile Üniversite’ye kazandırıldı.

127.59 m boy, 10.870 ton deplasman ve 18.5 knot maksimum hız ve maksimum 564 yolcu kapasitesine sahip Piri Reis Üniversitesi Eğitim Gemisin üst düzeyde eğitim imkânlarını vermek üzere ek donanım ve sınıf imkânları eklendi. Eğitim ve staj imkânlarının ötesinde; geniş kapsamlı konferans seminer vb. bilimsel etkinliklerin de düzenlenmesi mümkün hale getirildi.

Vira Haber