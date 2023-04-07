Piri Reis Üniversitesinden Bilimsel Etkinlik

Son dönemlerde gayrimenkul piyasasının hareketlenmesi, gayrimenkul fiyatlarının aşırı yükselmesi, taşınmaz kira sözleşmelerinde birtakım uygulama sorunları doğuruyor. Bunların dışında, kira sözleşmelerinin sona ermesi, kira bedelinin uyarlanması gibi konular da yıllardan beri problemli alanlar olarak biliniyor. Özellikle son yıllardaki yasal gelişmeler uyarınca ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin tespitlerin ve çözüm önerilerinin masaya yatırılması önem arz ediyor.

Bu kapsamda, Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 3 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen aylık bilimsel etkinlik programları kapsamında bu ay, Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Hulki Cihan tarafından “Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Güncel Hukuki Sorunlar” konulu bir bilimsel etkinlik düzenlenecek. Etkinlik, 14 Nisan Cuma günü saat 12.00’de, Piri Reis Üniversitesi Tuzla Deniz Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olup, etkinliğe online katılım da mümkün olacak.

Vira Haber