İskenderun Limanına Test Amaçlı Yanaşan Geminin Tahliyesi Yapıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklama yapıldı:

'İskenderun Limanına test amaçlı yanaştırılan konteyner gemisinden 383 boş konteynerin tahliyesi emniyetle gerçekleştirildi. Depremden sonra ticari amaçlı ilk konteyner gemisi 8 Nisan'da elleçleme için limana yanaşacak olup diğer konteyner gemileri de 9 ve 10 Nisan’da yanaşacaktır' ifadelerine yer verildi.

Vira Haber