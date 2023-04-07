İskenderun Limanına Test Amaçlı Yanaşan Geminin Tahliyesi Yapıldı
İskenderun Limanına test amaçlı yanaştırılan konteyner gemisinden 383 boş konteynerin tahliyesi emniyetle gerçekleştirildi.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklama yapıldı:
'İskenderun Limanına test amaçlı yanaştırılan konteyner gemisinden 383 boş konteynerin tahliyesi emniyetle gerçekleştirildi. Depremden sonra ticari amaçlı ilk konteyner gemisi 8 Nisan'da elleçleme için limana yanaşacak olup diğer konteyner gemileri de 9 ve 10 Nisan’da yanaşacaktır' ifadelerine yer verildi.
Vira Haber
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Etiketler : İskenderun Limanı, Denizcilik Genel Müdürlüğü
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