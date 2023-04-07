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İskenderun Limanına Test Amaçlı Yanaşan Geminin Tahliyesi Yapıldı

İskenderun Limanına Test Amaçlı Yanaşan Geminin Tahliyesi Yapıldı

İskenderun Limanına test amaçlı yanaştırılan konteyner gemisinden 383 boş konteynerin tahliyesi emniyetle gerçekleştirildi.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklama yapıldı: 

'İskenderun Limanına test amaçlı yanaştırılan konteyner gemisinden 383 boş konteynerin tahliyesi emniyetle gerçekleştirildi. Depremden sonra ticari amaçlı ilk konteyner gemisi 8 Nisan'da elleçleme için limana yanaşacak olup diğer konteyner gemileri de 9 ve 10 Nisan’da yanaşacaktır' ifadelerine yer verildi.

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Vira Haber

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