PRÜ eğitim gemisi eğitim seferinde

Öğrencilerin uygulamalı eğitim sorununa çözüm olarak gerçekleştirilen okul gemisi projesi, 2015 yılından beri denizcilik öğrencilerinin zorunlu staj için şirket bulma sıkıntısını çözüyor. Ayrıca kendi öğrencilerinin yanı sıra Türkiye’deki diğer Üniversitelerden de öğrencileri kabul ediyor.

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu dahil Türkiye’deki denizcilik alanında eğitim veren diğer denizcilik üniversitelerinden 200’e yakın öğrenciye, hem eğitim hem de staj imkanı sağlayacak olan Piri Reis Üniversitesi eğitim gemisi; ilk olarak Haydarpaşa limanından demir aldı. Gemi buradan ilk ziyaret limanı olan Gölcük Autoport Limanına hareket etti. Öğrencilere gemi mürettebatı hariç 9 akademisyen ve denizci eğitimci eşlik ediyor. 2 ay sürecek ve çok sayıda limana da uğranılacak olan staj seyrinde geminin kaptanlığını, Üniversite’nin kurucu vakfı TÜDEV’den mezun Ercan Taşkın üstlenecek.

Denizcilik eğitimi denizi tanımadan, onu yaşamadan sağlanamaz. Bu bilinci taşıyan Piri Reis Üniversitesi, kıyılarla sınırlanamayacak engin denizlere ve okyanuslara açılma içgüdüsü ile okul gemisine yatırım yaparak öğrencilerinin eğitimlerini daha etkin almasını sağlamaktadır.

Vira Haber