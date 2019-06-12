ÖZATA Tersanesi güçlenerek yoluna devam ediyor

Özellikle yaptıkları fiber gemilerle sektörde öncü bir rol üstlenen ÖZATA Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ile keyifli bir video röportaj gerçekleştirdik.

Röportajda Türk gemi inşa sanayinin dünden bugüne yaptığı atılımlar ve Türk tersanelerinin dünya pazarında edindikleri yere dair Özdemir Ataseven'in söylediklerine kulak verelim.

İyi seyirler...

Vira Haber