Q30, tamamen sessiz olarak tasarlandı

Q -yachts tarafından geliştirilen Q30 model elektrikli yat denizde sessiz ve sarsıntısız ilerlemeyi vadediyor.

10 yıllık tasarım ve geliştirme sürecinin ardından Q-yachts kurucusu Janne Kjellman deniz araçları için sessiz bir itki sistemi geliştirdi. Q30, sade minimalist estetiği ve ilerici mühendisliğiyle uyumlu olarak yüzde 100 elektrikli motora sahip bir yat. Gövdesinden, güvertenin altındaki odalarına kadar tasarım beyazlarla süslenerek dış bölümün keskin tarzı ve iç bölümlerin genişliği vurgulanmış. Dümenin üzerinde yer alan dokunmatik ekranı kullanarak yatı kontrol edebilirsiniz.

Q-yachts Q30, markanın ‘sadece hedeften değil, yolculuktan da keyif alın’ vizyonunu takip ediyor. Elektrikli botların geleceğine, 30 kWh lityum batarya ile piyasadaki en sarsıntısız ve sessiz motoru sunan Oceanvolt ile erişildi. Q30 ayrıca 60 kWh’lik bataryayı da ayrı bir seçenek olarak sunuyor. Yat 9 not (16,6 km/h) hızda seyahat edebiliyor ve 15 not (27,7 km/h) maksimum hıza ulaşabiliyor. Yatta ayrıca hidrodinamik olarak optimize edilmiş etkili bir gövde tasarımı bulunuyor. Bu sayede minimum dalga ile konfor, sessizlik ve zarafet en üst noktaya çıkıyor.

Elektrikli teknenin üreticisi olan Q Yachts’ın satış müdürü, kendilerini denizlerin Tesla’sı olarak gördüklerini söyledi. Q30’un fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ise bir açıklamada bulunmadı.

Vira Haber