Üniversite tercihlerinde denizcilik öne çıkıyor

Üniversite tercihlerine az biz zaman kala üniversite adaylarının doğru tercihlerde bulunmaları aşamasında dikkat etmeleri gereken noktalara değinen Girne Amerikan Üniversitesi Denizcilik Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Uzakyol Kaptanı Osman Eryaşar, zabit eksikliği nedeniyle üniversite tercihlerinde son yıllarda Denizcilik Bölümü'nün gençler arasında oldukça ilgi çektiğini ifade etti.

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği üniversite tercih dönemine az bir zaman kala doğru tercih için gençlerin oldukça dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Girne Amerikan Üniversitesi Denizcilik Yüksek Okulu Uzak Yol Kaptanı Osman Eryaşar, bu konudaki en önemli noktanın ilk olarak doğru meslek seçimi olduğunu kaydetti. Meslek seçiminin kişinin uzun vadede hayatını etkileyen en önemli unsur olduğunu söyleyerek gençlere üniversite tercihlerinde denizciliği değerlendirmelerini tavsiye eden Eryaşar, üniversite tercihlerinde denizciliğe son yıllarda yoğun ilgi olduğunu kaydetti.

"Bu bölümü kazanan öğrencileri şanslı olarak nitelendiriyorum"

Denizcilik'de iş bulma imkanlarının yüksek olduğunu belirten Eryaşar, bu mesleğin aylık kazancının yüksek olduğunu, alınan birçok unvanlar ile toplum içerisinde büyük avantajlar sağladığını kaydetti. Eryaşar, denizcilik mesleğinin aşamalarını şu ifadeler ile aktardı: "Okulumuzda bu bölüme birinci aşama puanlarıyla öğrenci alımı yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu bölümden 'Uzak Yol Zabiti' olarak mezun oluyor. Uzakyol zabitliği geminin kaptanı dışında kalan kaptanlardır. Zabitler gemiyi kontrol eden, bilgi götürendir. Gemide 3. ya da 4. kaptan olarak biz buradan öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Müsteşarlıktan aldığımız yetkilerle bunu sağlayabiliyoruz. Gemi Adamları Sınav yönetmeliğine göre bizden mezun olan ve sınavı geçen öğrenciler birer zabit adayı olarak mesleğe başlayabiliyor. Mezun olan öğrencilerimiz şuanda çalışıyor."

"Ticaret bitmediği sürece bu meslek bitmez"

Denizcilik bölümüyle ilgili bilgi de veren Eryaşar,"İlk iş olarak haritadan başlıyoruz. Öğrenciler mevkii bulmasını ve nerede olduğunu öğreniyor. Böylece geminin pusulasından geminin gerçek rotasına ilişkin olan hesaplamaları öğretiyoruz. Bunun sonunda seyir yapmaya başlıyoruz. Seyirde gemi tiplerine göre tanker, yük gemisi ve konteynır gemisi üzerinde manevralar, seyirler ve seyir planlamaları yapıyoruz. Tüm bular ile birlikte Albatros Simülatör Merkezimizde öğrencilerimize gece- gündüz seyirleri, kötü hava seyirleri, fener ve navigasyon kullanımı eğitimlerini veriyoruz. Böylece 3. sınıfa gelmiş öğrencilerin seyirle ilgili almış oldukları dersleri burada pekiştirmiş oluyoruz. Öğrencilerimiz haftanın 8 saati burada ders alıyor. Simülatörün dışında gemi terk, gemide yangın, filikaların kullanılması ve denizde canlı kalabilme gibi uygulamalı derslerimiz ve alanlarımız da var. Bir eğitimci olarak denizcilik mesleğini aday öğrencilerin değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü 2015 istatistiklerine göre 19 bin 500 zabit eksikliği var. Bu rakamasın 2025 yılında, 167 bin 500 olacağı söyleniyor. Dolayısıyla dünyada ticaret bitmediği sürece denizcilik mesleği de bitmez. Taşımacılık alanında en güvenilir tür deniz taşımacılığıdır" şeklinde konuştu.

Süvari olmak istiyor

Denizcilik bölümünü hayallerini gerçekleştirmek için seçtiğini dile getiren Girne Amerikan Üniversitesi Denizcilik Yüksek Okulu 2. Sınıf öğrencisi Aslı Şen, "Beni bu mesleğe çeken maceralı yönünün olmasıdır. Bununla birlikte denizcilik, erkek egemen bir meslek olarak algılanıyor. Ancak bu algı doğru değildir. Nitekim bu meslekte bulunarak, denizciliğin kadınlar için faydalı olmasına katkı sağlayacağımı düşünüyorum" dedi. Şen, kariyer hedefini ise süvari olarak gemilerde en üst rütbede görev almak şeklinde belirtti.

Vira Haber