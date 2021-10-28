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Rekabet Kurumu, Kalamış Yat Limanı'nın Devrine Onay Verdi

Rekabet Kurumu, Kalamış Yat Limanı'nın Devrine Onay Verdi

Rekabet Kurumu, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın Koç Holding tarafından devralınması işlemine izin verdi.

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Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine ilişkin olarak Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurulu internet sitesinde yayınlanan açıklamada; "Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine ilişkin olarak Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş tarafından devralınması işlemine izin verildi" dendi.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesinde, en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lira ile Koç Holding iştiraki TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ vermişti.

Vira Haber

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