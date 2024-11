Ressam Ayşen Can SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak

Eşinin denizci olması nedeniyle altı yıl boyunca dünya denizlerini gezdiğini anlatan Can, “Denize ve denizcilerimize daha fazla önem vermemiz gerektiğini düşündüğüm için farkındalık oluşturmak amacıyla eserlerimde deniz temasını tercih ettim” dedi.

Eserlerinde yaşanmışlık olduğunu ifade eden Can, “Denizdeki yaşam karadakinden çok farklı. Denizde yaşam daha zor. 45 gün boyunca hiç karayı görmeden denizde seyahat ettim. Bu tecrübelerimi eserlerimi anlatmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Ayşen Can’ın 28 eserinin yer alacağı “Denizcinin Umudu” temalı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 15 Kasım 2024 Cuma günü saat 17.30’da açılacak.

Ayşen can kimdir

Ressam Ayşen Can, eğitim hayatını Ankara’da tamamlamıştır. Kaptan olan eşiyle 6 sene dünya denizlerini dolaşan sanatçı, gittiği 30’dan fazla ülkede sanat müzelerini gezip, araştırmalar yapmıştır.

Sanatçı, gemi şartları nedeniyle karakalem, pastel ve suluboya çalışıp, bol bol fotoğraf çekmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra deniz ve denizdeki yaşamdan çok etkilenip deniz konulu resimler çalışmaya başlamıştır. Şimdiye kadar 5 kişisel, 28 karma sergi, 7 çalıştay ve sempozyum ile 7 fuara katılan sanatçının Türkiye’de ve yurt dışında resmi ve özel koleksiyonlarda resimleri yer almaktadır. İki eseri Denizcilik Müzesinde sergilenen ve çalışmalarını İstanbul’da kendi atölyesinde sürdüren sanatçı, resim dersleri de vermektedir.

