RSS Fortitude suya indirildi

Singapur, 24 Mart'ta Benoi'deki ST Marine Tersanesi'nde altıncı Independence Sınıfı gemi RSS Fortitude'u suya indirdi. Gemi, 2013 yılında ST Marine ve Singapur Savunma Bakanlığı arasında imzalanan ve Singapur Deniz Kuvvetleri'ne sekiz adet geminin tedarikini kapsayan siparişin bir parçası.

Sınıfın ilk gemisi RSS Independence, 2017 yılında hizmete girmişti. Şimdiye kadar sipariş kapsamındaki toplam üç adet gemi kuvvetin hizmetine girmiş bulunuyor.

80 metre uzunluğundaki Independence Sınıfı gemiler, bin 250 tonluk bir deplasmana ve uçuş güvertesinde bir adet orta ağırlık sınıfı helikopter taşıma kapasitesine sahip.

Vira Haber