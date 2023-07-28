Rus Eğitim Gemisi "Perekop", La Guaira Limanı'nda
Venezuela'da Rus Donanmasına ait "Perekop" Eğitim Gemisi, başkent Caracas'ın kuzeyindeki La Guaira Limanı'na ulaştı.
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Perekop, Maracaibo Gölü Deniz Savaşı'nın İki Yüzüncü Yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında 24 Temmuz'da Venezuela'nın Maracaibo limanına gelmişti.
Vira Haber
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Etiketler : Rus Eğitim Gemisi, Perekop, La Guaira Limanı
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