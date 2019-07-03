Rus ordusu, NATO gemilerini takip edecek

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Rus ordusu, HMS Duncan destroyeri ile HMCS Toronto firkateynini 'Kasimov' denizaltısavar gemisi ve 'Pıtlivıy' takviye gemisi ile takip edecek.

Rus uçakları, kıyı füze sistemleri 'Bal' ve 'Bastion' ilgili bölgelerde nöbet tutacak, Rus askerler için radar sistemi desteği de sunulacak.

Bosphorus Observer gözlem sitesinin aktardığına göre, HMS Duncan destroyeri ile HMCS Toronto firkateyni, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e girmişti.

Gemiler, Ukrayna ve ABD’nin ortak deniz tatbikatı olan Sea Breeze 2019’a katılacak.

Ukrayna, 12 Temmuz’a kadar devam edecek tatbikata yaklaşık 30 gemi, 30 hava aracı ve 900’den fazla askerin katıldığını bildirmişti.

Vira Haber