Rusya Akdeniz'e 16 savaş gemisi gönderdi

Suriye'nin İdlib bölgesinde, ABD ve Rusya arasında son dönemde yaşanan sıcak gelişmelerin ardından, Rus donanmasının 16 askeri gemisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçerek Akdeniz'e indi.

Rusya, iç savaşın yaşandığı Suriye'deki Tartus ve Lazkiye kentlerinde bulunan üslerine bugüne kadar birçok kez askeri gemi gönderdi. Bu gemiler son birkaç yıldan bu yana yüzlerce kez İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş yaptı. Son günlerde Suriye'nin İdlib kentiyle ilgili ABD ve Rusya'nın karşılıklı açıklamaları ardından Türk boğazlarında da askeri gemi geçişleriyle ilgili yeniden bir hareketlilik başladı.

Rus donanması bu kapsamda 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 16 askeri gemisini Akdeniz'e gönderdi. İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçen, aralarında 'Admiral Grigorovich isimli güdümlü füze fırkateyninin de bulunduğu toplam 16 askeri gemi, Rusya'nın, Suriye'de bulunan Tartus ve Lazkiye üslerine gitti.

NATO'DAN DOĞRULAMA

Bölgede yaşanan bu gelişmeler NATO tarafından da doğrulandı. NATO Sözcüsü Oana Lungescu, “Rus Donanması, modern kruz füzeleriyle donatılmış birkaç gemi de dahil olmak üzere önemli deniz kuvvetlerini Akdeniz’e sevk etti. Akdeniz’e sınırı olan birçok NATO müttefiki ve bizim donanmalarımız bölgede devamlı çalışıyor. Böylece, Rusya’nınki de dahil bölgedeki donanma hareketliliğini izliyoruz” dedi.

Vira Haber